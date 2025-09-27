  • Delo d.o.o.
    TENIS

    Najprej Šeško, zdaj Kaja

    Po koncu kariere se je Nik Razboršek zapisal trenerstvu: pod njegovo taktirko se med svetovno elito vrača Juvanova.
    Drago Perkodrago.perko@delo.si
     27. 9. 2025 | 18:00
    5:56
    Ne vem, če veste, ampak zmaga v Tivoliju je zame gotovo še malo bolj posebna. Moj oči je živel za tenis, žal ga ni več z nami, ampak prav na teh igriščih je igral ligo. Tako da verjamem, da me danes od nekje gleda,« je po zmagi na domačem turnirju WTA 125 Zavarovalnica Sava Open v Ljubljani dejala teniška igralka Kaja Juvan. Uspeh je dojela zelo čustveno. Tega ni skrivala.

    Umik po očetovi smrti

    Za njo so težka in zahtevna tri leta. Konec leta 2022 je izgubila očeta, kar jo je močno prizadelo, zato je spomladi 2023 napovedala premor in poudarila, da se bo vrnila šele, ko bo pripravljena. Po kratkem poskusu vrnitve v začetku leta 2024, ko je igrala tudi na OP Avstralije, se je zaradi psihične in fizične izčrpanosti ponovno odločila za odmik. Večkrat je poudarila, da je šlo predvsem za psihično utrujenost, ne za zunanje pritiske, in da je morala mentalno zdravje in družino postaviti pred šport. Leto dni je namenila regeneraciji in življenju izven tekmovalnega ritma, nato pa se je januarja 2025 začela vračati na turnirje pod taktirko Nika Razborška (glavni trener) in Mirana Kotnika (kondicijski trener).

    »Začeli smo z ničle. Vrnitev ni bila lahka. Nismo vedeli, kaj lahko pričakujemo. A smo se zavedali, da smo naredili dobre priprave. Potem smo se odpravili na prve turnirje, a še vedno nismo vedeli, do kje bo Kajo neslo. A je iz igre v igro vračala svoje nekdanje občutke in dobivala tla pod nogami. Iskreno povedano smo v tem hipu višje, kot smo načrtovali,« priznava 31-letni Litijan Razboršek, ki je postal njen glavni trener. To niti ni presenečenje, saj je z Juvanovo sodeloval že od 2021: sprva dve leti kot sparing partner, leta 2023 kot pomočnik glavnega trenerja.

    »Sama je začutila, da bi bilo koristno za njo, če bi sodelovala. Precej organsko je zrasel tale najin odnos, da sem postal njen glavni trener,« nadaljuje Nik, ki je aktivno igralsko kariero sklenil leta 2020. »S Kajo sva bila v stiku. Imela je rada tenis in ga ima rada še vedno. Da ne bi več igrala, pri meni ni bilo bojazni. Je pač potrebovala premor po vsem tem, kar se ji je zgodilo. Danes vsak dan znova uživam, ko jo gledam na terenu, in vsakič znova spoznam, kako rada ima tenis,« nadaljuje Nik, ki je tudi na svoji koži izkusil, kako krut, a tudi lep je lahko tenis.

    Med najlepše spomine uvršča april 2018; v Portorožu je za Slovenijo proti Turčiji prispeval odločilno zmago za obstanek v II. EA skupini Davisovega pokala. V karieri je slavil naslova državni prvak v kategorijah 12, 14, 16, 18 let. Na evropski lestvici do 14 let je zasedel 5. mesto. Na evropskem mladinskem prvenstvu do 18 let v Švici je kot prvi Slovenec osvojil bronasto medaljo v konkurenci posamezno in srebrno v konkurenci dvojic. »Tenis je zelo kompleksen. Celo leto smo na poti, menjamo hotele, časovne pasove, države in mesta. Svoje dodaja tudi finančni pritisk. Nič ni vnaprej zagotovljeno. Ko si po kakem porazu precej daleč od doma, zna biti zelo težko. A so na srečo tudi svetli trenutki,« pove o svetli in malo manj svetli strani tenisa.

    Tenis je zelo kompleksen. Celo leto smo na poti, menjamo hotele, časovne pasove, države in mesta. Nič ni vnaprej zagotovljeno.

    Tri leta pri Šešku

    Danes spet uživa. Je pa tudi res, da je ob koncu igralske kariere razmišljal, kaj bo delal, ko ne bo več igralec. Hitro se je zapisal trenerstvu. Med letoma 2020 in 2023 je bil trener Žige Šeška. Žiga je rojen leta 2008 in izstopa v juniorskem tenisu. Spomladi 2025 je z odmevnimi nastopi osvojil dobre uvrstitve na več mladinskih turnirjih. Eden njegovih največjih dosežkov je uvrstitev v četrtfinale mladinskega Wimbledona 2025. To je njegov prvi nastop na grand slam-juniorju.

    »Ko je šla moja igralska pot h koncu, sem si želel med trenerje. Tudi zato, da bi svoje znanje predajal naprej mladim slovenskim igralkam in igralcem,« pravi Nik. Še danes spremlja Šeška in mu napoveduje velike stvari.

    Nikov fokus je zdaj na karieri Kaje Juvan. Sezone za 24-letnico še ni konec. V teh dneh odhaja na turnir v Turčijo, potem jo čakata še turneja v Aziji ter nastop za reprezentanco. Novembra bo prosta, decembra se postavlja nova sezona. V tem hipu zaseda 128. mesto na ženski WTA lestvici. »Želimo precej višje. Že letos se lahko zavihtimo med prvih 100, v letu 2026 pa med najboljših 50 in še višje. Kaja ima talent, je marljiva,« poudari Nik, ki zase meni, da je prilagodljiv trener, ki ne povzdiguje glasu. »Kaja je popravila raznovrstnost z zadnje linije, ves čas že ima izjemen občutek za igro in za udarce. Kaj takega premorejo redke igralke. Zavedamo se, da ima rezerve pri servisu in hitrosti žogice,« se dotakne njene igre. Izzivov Niku ne bo zmanjkalo. Za nasvete se član Teniškega kluba Litija rad obrne na očeta Dušana, svojčas uspešnega trenerja futsala.

    tenisKaja JuvanNik RazboršekŽiga Šeško
