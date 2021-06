Najprej romantik, nato posiljevalec?

Nasilje, ki naj bi bilo le del njegove odrske pojave, je očitno še kako resnično. FOTO: Mihai Barbu/Reuters

Priznanje Evan Rachel Wood je spodbudilo še druge, da so razkrile zlorabe. FOTO: Stefan Trautmann/WENN

Začetek je sladek

Ko je pred odrom snemala dogajanje, jo je najprej pljunil, zatem pa je vanjo priletel še pevčev smrkelj.

Ko ima hudič mlade, jih ima veliko. Ogromno. Preveč. To vse bolj boleče spoznava ameriški pevec. Obtožba njegovega nekdanjega dekleta, igralke, da jo je med njuno triletno romanco grozljivo zlorabljal, je sprožila plaz.Evaninim obtožbam, da jo je pretepal, duševno trpinčil in večkrat tudi posilil, so namreč sledile podobne izpovedi še štirih žensk. Manson je vse zanikal in poudaril, da so bila vsa njegova razmerja sporazumna, toda njegove besede izgubljajo verodostojnost, saj se proti glasbeniku, ki je rockersko kariero gradil s šokiranjem, vrstijo nove in nove obtožbe.Letos ga je obremenilo že 15 žensk, nekatere pa so se odločile ne le spregovoriti, temveč pravico poiskati tudi na sodišču. Prva je ta korak storila, zvezdnica serije Igra prestolov, ki ga je obtožila spolnega napada in pretepanja, v dokaz lahko pokaže z brazgotinami prepredeni hrbet. Ljubitelji serije so dolgo mislili, da so delo mojstrov filmske iluzije, a je letos razkrila, da so v resnici sledi njenega nekdanjega razmerja z Mansonom. V začetku maja je temačnega rockerja doletela tožba njegove nekdanje osebne pomočnice. Pevca je spoznala leta 2010, ko jih je štela 26 in je bila nadobudna fotografinja.Zvezdnik je stike z njo navezal po družabnih omrežjih, češ da mu je všeč njeno delo in bi se želel pogovoriti o sodelovanju. Te priložnosti Ashley ni želela izpustiti, a kaj ko ni vedela, da je bila vse zgolj pretveza. Obiskala ga je na njegovem hollywoodskem domu, ko pa je okoli dveh zjutraj, ko sta končala poslovni pogovor, poskušala oditi, ji je povedal, da bo morala biti njegova gostja do jutra, saj se garaža, kjer je pustila avto, odpre šele ob sedmih.Zato jo je, da zapravita čas, prepričal v fotografsko seanso, nato pa naj bi jo spolno napadel. Nekaj mesecev pozneje ji je ponudil delovno mesto osebne pomočnice, a zamolčal – kar je kmalu spoznala –, da bo delala tudi 48 ur v kosu in zadovoljevala potrebe njegovih prijateljev. Silil jo je, da jim je stregla hrano, se z njimi spogledovala, pustiti jim je morala, da so jo otipavali. »Zaradi njega sem se počutila kot kos mesa,« je povedala.Ženske, ki so v ljubezenskem razmerju z Mansonom spoznale njegovo temačno plat, so povedale, da se je odnos začel sladko. In nič drugače ne trdi niti njegovo nekdanje dekle, ki je v spisih, ki so v teh dneh prišli na sodišče, navedena kot neznanka. Trdi, da se je romanca leta 2011 začela nežno in romantično. A se je že zelo hitro sprevrgla v nekaj grdega, temnega in bolečega. V imenu ljubezni da je postala žrtev Mansonovega posilstva, ko jo je prisilil na tla, si jo brez privolitve in upirajočo se vzel, nato pa ji, če bo kar koli črhnila, zagrozil s smrtjo.Prisilil jo je tudi, da je gledala njegov zasebni video, ki naj bi ga posnel leta 1996. V njem so posnetki na stol privezanega oboževalca pa mlade ženske, verjetno tudi oboževalke, ki jo je prisilil, da je popila urin člana benda. V tretjem kadru je Manson, ki oboževalcu grozi s pištolo. Posnetki neznanko preganjajo še danes.Pred dnevi pa ga je na zatožno klop zvlekla še ena, njeno ime javnosti še ni znano. Policija ameriške zvezne države New Hampshire je izdala nalog za aretacijo pevca, tiralica pa naj bi bila povezana s koncertom pred dvema letoma, ko naj bi se zvezdnik lotil poklicne snemalke. Ta je pred odrom snemala dogajanje, ko jo je Manson najprej pljunil, zatem pa je vanjo priletel še pevčev smrkelj. Tako so zatrdili nekateri očividci, ponižana pa naj bi kot odškodnino zahtevala 28 tisočakov.Zaradi tega sodnega zahtevka je bila o napadu obveščena tudi policija in izdala nalog za aretacijo z uradno razlago, da zvezdnika iščejo zaradi telesnega napada, ki pa ni spolne narave.