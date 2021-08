Najprej odgnal vojsko, nato skoraj umrl v gozdu

V ključnih dneh našega osamosvajanja, ko se je odvijala 10-dnevna vojna za Slovenijo, je bil Tržič z okolico zaradi svojega obmejnega položaja pod velikim pritiskom jugoslovanske vojske. Proti mejnemu prehodu Ljubelj so 26. junija začele prodirati do zob oborožene enote JLA, sestavljene iz oklepnih transporterjev, tankov in samohodnih protiletalskih topov. Enote slovenske teritorialne obrambe (TO) in številni prostovoljci so napredovanje preprečevali s cestnimi zaporami in bili ves čas pripravljeni na spopad. ... Peti dan vojne je tržiški enoti TO uspelo razorožiti jugoslovansko vojsko na mejn...