V Tel Avivu so se pod vodstvom selektorja Saša Lukiča na svetovni vrh zavihteli Miha Jakofčič, Jan Orešnik, Miha Zupan, nekdanji član običajne reprezentance Slovenije in ljubljanske Olimpije ter profesionalni košarkar v Grčiji, Rusiji in Turčiji, leta 2010 izbran za najboljšega gluhega športnika na svetu, pobliže pa smo ga lahko spoznali in videli na TV-zaslonu v oddajah Zvezde plešejo, ter Jaka Markovič, daleč najmlajši član ekipe. Jaka je gluh že od rojstva, vendar so to ugotovili šele, ko je bil star že več kot leto dni. Oče in mati sta ga klicala, a se ni odzival na njune besede. Nato so ...