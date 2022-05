Mario Galunič je eden redkih ne samo pri nas, ampak tudi v svetovnem merilu, ki se lahko pohvali s tako bogato in zavidljivo televizijsko kariero. Sodeloval je pri desetih različnih televizijskih oddajah na RTV Slovenija ter vodil več kot 25 festivalov in posebnih oddaj. Trenutno 52-letnika spremljamo v novi sezoni kviza Joker, najbolj pa so se nam vtisnile v spomin njegove legendarne nedeljske razvedrilne oddaje: Nedeljskih 60, Zoom, Mario in Spet doma. S simpatičnim voditeljem smo poklepetali o treh desetletjih dela pa tudi o njegovem življenju in veselju do potovanj. Svoj glavni letošnji ...