Najdražja zasebna zbirka nakita na dražbi

Zbirka nakita pokojne avstrijske zbirateljice Heidi Goëss-Horten ima v draguljarskih krogih legendarni, že skoraj mitski status. Ne le, ker velja za najdražjo zasebno kolekcijo, ki je prekosila celo ekstravagantno zbirko filmske ikone Elizabeth Taylor in katarske kraljeve družine Al Thani, ampak tudi zaradi diamantnega obeska, ki je nekdaj pripadal francoski kraljici Mariji Antoaneti. Tega je Hortonova, zaljubljena v umetnost že od otroških let, pred petimi leti dobila na dražbeni dirki, na kateri je s ponudbo 37 milijonov evrov ugnala vse tekmece, ki so se potegovali za ta izjemni kos, morda najbolj zaželeni dragulj, ki je kadar koli prišel na dražbo. In prav ta zbirka, v očeh poznavalcev skoraj onkraj tega sveta, se bo prihodnji mesec znašla na dobrodelni dražbi v Ženevi. »To je zbirka brez primere in bo največja zasebna zbirka, ki je bila kadar koli postavljena na dražbo,« navdušenja ne morejo krotiti pri londonski dražbeni hiši Christie's, ki ji je bila zaupana prodaja.

Zgodovinska dražba

Bila je tudi znana filantropinja. FOTO: Heidi Horten Collection

Na prodaj bo torej najdražja in najrazkošnejša zasebna zbirka nakita, ki bo po prvih ocenah prinesla najmanj 130 milijonov evrov. »To bo vsekakor zgodovinska prodaja. Zaradi dragulja Marije Antoanete je javnost sicer vedela, da je Hortonova sestavila izjemno zbirko, a v resnici niso poznali njenega obsega. V nasprotju z umetniškimi deli iz njene zbirke, ki si jih v dunajskem muzeju Heidi Horten Collection vsak dan ogleda okoli 800 ljudi, bo zdaj javnost prvič dobila celosten vpogled tudi v njeno zbirko nakita.«

Teh izjemnih kosov je toliko, več kot 700, da niti dražbe ne bodo izvedli v enem kosu, ampak v štirih sklopih. Za najbolj izjemne in najbolj dragocene, torej tudi z najvišjo ceno, se bodo premožni ljubitelji lahko potegovali 10. maja, dva dni pozneje bodo na voljo za odtenek manj prestižni kosi, med 3. in 15. majem pa se bo odvijala tudi spletna dražba za preostanek Heidijine zbirke. No, za preostanek prvega sklopa. Finalna dražba okoli 300 kosov je namreč načrtovana za november. Zbirko si je trenutno mogoče ogledati v Londonu, prej pa je potovala po svetu in razkrivala svojo edinstvenost že na razstavah v New Yorku, Singapurju in Tajpeju.

Najbolj zaželeni kosi

Med najbolj vročimi bo prstan z rubinom Sunrise. FOTO: Heidi Horten Collection

Med najbolj zaželenimi kosi, za katere se bo nedvomno vnel srdit dražbeni boj, je prstan z rubinom Sunrise, najdražjim dragim kamnom, ki ni diamant, za katerega je Hortonova pred osmimi leti odštela vrtoglavih 27,7 milijona evrov. Še drugi, ki je verjetno tudi uresničenje sanj vsakega zbiratelja nakita, pa je 25-karatni in nadvse redek mjanmarski rubin Pigeon's Blood, za katerega si pri Cristie's obetajo ponudbo do 18 milijonov. »To je nedvomno sanjska zbirka vsakega zbiratelja,« je prepričan Rahul Kadakia, strokovnjak iz dražbene hiše Christie's. In to kljub dejstvu, da je razvpiti diamantni obesek Marije Antoanete iz dražbe izvzet in ostaja v njeni muzejski zbirki.

Milijarderka Heidi Horten ni imela dedičev. FOTO: Heidi Horten Collection

Hortonova je bogastvo sicer podedovala po pokojnem možu, veleblagovniškem magnatu Helmutu Hortenu, ki ji je ob smrti leta 1987 zapustil več kot tri milijarde evrov. Milijarderka je umrla lani brez dedičev, izkupiček dražbe pa bo šel njeni fundaciji, ki jo je zagnala leta 2020, dve leti pred svojo smrtjo. Sklad skrbi za financiranje dunajskega muzeja, kjer je na ogled tudi njena zbirka umetniških del, in zdravstvenih raziskav.