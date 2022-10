V gostišču nad domom Ribiške družine Šempeter je predsednik Ribiške zveze Slovenije Miroslav Žaberl nedavno podelil priznanja najboljšim posameznikom in ekipam, ki so se letos udeležili državnega prvenstva v lovu rib z umetno muho. Tudi letos so med nagrajenci prevladovali Blejci. Letošnje državno prvenstvo v mladinski, članski in veteranski kategoriji so vidno zaznamovali izjemna poletna suša in z njo povezani ukrepi prepovedi ribolova na posameznih sladkih vodah. Zaradi nizkega vodostaja in izjemno visokih temperatur vode so bili prisiljeni tekme na posameznih vodotokih celo odpovedati (den...