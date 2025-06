Najboljši iz Samsungovega srednjega razreda

Nedavno smo si pobližje ogledali Samsungov pametni telefon A26 iz srednjerazredne serije galaxy A, zdaj pa smo v večno mastne roke dobili še njegovega starejšega brata, ki sliši na ime galaxy A56. V primerjavi s predhodnikom A55 je mičkeno zrasel – njegov zaslon zdaj meri 6,7 palca – in shujšal za 15 gramov. Zaslon je še naprej prekrasen za ta cenovni razred, in sicer gre za panel iz organskih diod z ločljivostjo 2340 x 1080 točk, 120-herčnim osveževanjem, kar zagotavlja gladko premikanje slike, še posebej pri gledanju videov in nažiganju iger, povišana svetilnost 1900 nitov pa omogoča odlično vidljivost tudi pod močnim soncem.

Brušen aluminij in gorilje steklo FOTO: Staš Ivanc

Dodelan dizajn

Za zaščito zaslona je Samsung uporabil steklo Gorilla glass victus, ki bolje varuje zaslon pred praskami in padci, čeprav ga vseeno raje ne bi metal po tleh ali nosil v žepu s ključi. Telefon je odporen proti vodi in prahu po standardu IP67 (potop do enega metra za največ pol ure), tako da ni bojazni, da bi crknil že ob nekaj kapljah dežja. Aluminijasto ogrodje in steklena hrbtna stran dajeta telefonu premijski občutek, ki ga običajno najdemo pri dražjih modelih. Tudi kamerska sekcija je elegantno oblikovana, čeprav nekoliko izstopa iz ohišja, tako da se telefon ziblje, če nanj tipkamo, ko leži na mizi.

Prijetna rožnata barva FOTO: Staš Ivanc

Dobre, a že znane kamere

Ko smo že pri kamerah – tu ni nekih novosti. Na hrbtni strani so že preverjene znanke: glavna širokokotna kamera s 50 milijoni slikovnih točk, ultra širokokotna kamera z 12 MP in makro zrklo s petimi megapiksli. Glavna kamera pri dobri svetlobi zajema odlične slik, malo manj v temi, ultraširoka pa omogoča širše posnetke, ki so idealni za pokrajine in skupinske fotografije. Makro kamera je namenjena bližinskim posnetkom, čeprav njena kakovost ni tako impresivna kot pri glavnih senzorjih, a vseeno ni slaba. Novost je nova sprednja kamera z ločljivostjo 12 MP (namesto 32 MP), ki poskrbi za dobre avtoportrete, pri čemer seveda ponuja funkcije, kot je zameglitev ozadja. Še bolje pa bi bilo, če bi samsungovci v kateri od naslednjih generacij zamenjali makro kamero s telefoto kamero, ki bi ponujala optično povečano sliko in nadomestila makro lečo, saj digitalno povečevanje slike prinaša slabšo sliko.

Ena ključnih novosti so integrirane funkcije umetne inteligence, ki vključujejo odstranjevanje neželenih predmetov s fotografij, izboljšanje skupinskih fotografij in predloge za urejanje slik. Čeprav A56 ne ponuja celotnega nabora funkcij galaxy AI, ki so na voljo v dražjih modelih, jih je dovolj za igranje in izboljšanje uporabniške izkušnje, poleg tega pa so enostavne za uporabo. Na voljo imamo tudi pro način fotografiranja, v katerem lahko prilagajamo nastavitve, kot so občutljivost ISO, belina in hitrost zaklopa, kar omogoča večjo ustvarjalno svobodo. Galaxy A56 omogoča snemanje videa v ultra visoki 4K ločljivosti s 30 sličicami na sekundo, funkcija super steady pa pomaga zmanjšati tresenje med snemanjem.

Zumiranje s samsungom galaxy A56: 10x povečava. FOTO: Staš Ivanc

Šest let podpore

Telefon je opremljen z zmogljivim hišnim procesorjem exynos 1580 in osmimi gigabajti rama. Shramba je na voljo v dveh različicah: 128 in 256 GB, ki pa je žal ne moremo več razširiti s spominsko kartico z microSD. Naložen je operacijski sistem android 15 z uporabniškim vmesnikom One UI 7.0, pri čemer Samsung obljublja šest let varnostnih posodobitev in nadgradenj operacijskega sistema. Baterija s kapaciteto 5000 mAh bo zdržala ves dan ali še malo dlje, polni pa se nekako srednje hitro: v času, ko konkurenca tudi v tem razredu ponuja 66- ali 80-vatne napajalnike, se samsungi polnijo še vedno z le 25 W. Za konec pa še cena. Petsto evrčkov.