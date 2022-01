Najboljši hotel v Sloveniji (FOTO)

Petzvezdični superior Hotel Kempinski Palace Portorož je vrata odprl leta 2008. Hotel je preplet tradicionalnega in modernega, ima 182 sob in apartmajev, 1500 kvadratnih metrov spa centra, šest konferenčnih soban z dnevno svetlobo, kristalno dvorano, lasten park in dve restavraciji à la carte. Generalni direktor Kai Behrens ga vodi tretje leto. Nemec je diplomiral na šoli za menedžment v Dortmundu v Nemčiji, poslovno pot je začel v hotelu Hyatt Regency v Kölnu, leta 2007 pa se je pridružil verigi Kempinski kot vodja hotela Baltschug Kempinski v Moskvi. V zadnjih 12 letih je vodil hotele Kempin...