Dvanajsti mednarodni sejem lovstva in ribištva ter šesti mednarodni sejem aktivnosti in oddiha v naravi NATURO, ki sta potekala od preteklega petka do nedelje v Gornji Radgoni, sta bila obiskana kot v najboljših časih. Čeprav so na letošnjem sejmu lovstva in ribištva med 155 razstavljavci iz 13 držav prevladovali ponudniki s področja lovstva, je bilo med obiskovalci opaziti tudi veliko družin in otrok. Ponudba ribiških palic FOTO: JURE ZAUNEKER Medtem ko so lovci največ pozornosti namenjali lovskemu orožju in opremi, ribiči pa palicam in drobnemu priboru ter aluminijastemu čolnu za sladkov...