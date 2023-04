Najboljše za tekačeva usta

Za tekače je hrana gorivo. Kaj in kdaj morate jesti pred tekom, med njim in po njem? Kaj in kdaj morate piti in koliko? Če vadimo za daljše teke, bomo morali spremeniti način prehranjevanja.

Pravila o tekaški prehrani so lahko zapletena ali pa prav nič ... Za tek na dolge proge velja, da je modro prilagoditi prehranjevalne navade potrebam telesa.

Jesti več in bolje

Zagotovo je treba v telo vnesti več. Med treningom porabimo veliko več kalorij kot prej. Ne pozabimo, da je izgorevanje kalorij odvisno od spola in intenzivnosti treninga. Porabljene kalorije je nujno nadomestiti s hrano, bogato s hranilnimi snovmi.

Tek na dolge proge ni najbolj učinkovit načrt za hujšanje. Tek tudi poveča apetit, zlasti pri novih tekačih. Zdi se, da telo želi ohraniti homeostazo telesne teže in bo črpalo hormone, ki spodbujajo apetit. Če ne želite shujšati, se na te signale vsekakor odzovite tako, da pojeste več, če pa želite shujšati, se morate zavedati, koliko kalorij porabite in koliko jih zaužijete.

Tek na prazen želodec prisili telo, da za gorivo uporabi zaloge maščob, kar lahko pomaga v boju proti pridobivanju telesne mase.

Porabljene kalorije je nujno nadomestiti s hrano, bogato s hranilnimi snovmi.

Med treningom bomo občutili lakoto, to je običajno. Če pa se ves čas počutite lačne, je čas za spremembo prehrane, da boste dlje zdržali med obroki. Če je lakota težava, si zastavite naslednja vprašanja. Zaužijete dovolj beljakovin? Ogljikovi hidrati že dolgo veljajo za sveti gral hitrega teka, vendar so beljakovine pomembne, ker stabilizirajo krvni sladkor in pomagajo, da se dlje počutite siti. Pred tekom pojeste dovolj? Tek s praznim želodcem lahko pogosto povzroči počasno vadbo in lakoto pozneje čez dan. Jeste dovolj pogosto? Če ste lačni tudi po treh obrokih, poskusite namesto tega enako količino hrane razporediti v pet manjših obrokov. Enakomernejši vnos hrane bo telesu pomagal vzdrževati stabilno raven sladkorja v krvi in preprečil lakoto. Prav tako imejte pri roki različne zdrave prigrizke, da ne boste segali po kalorični hrani, ko boste lačni. Pest oreščkov, rezina jabolčnega zavitka ali banana.

Proces, ki traja

Iskanje pravilne prehrane in načinov prehranjevanja lahko traja zelo dolgo. Meseci treninga so namenjeni temu, da razvijete svojo moč, vzdržljivost – in tudi optimalno prehrano. Med treningom velja uživati različne vrste živil in po malem spreminjajte njihov časovni razpored, da ugotovite, kaj deluje najbolje. Kmalu boste začutili, kaj vam najbolj ustreza.

Večina tekačev lahko svojo idealno prehrano spozna s številnimi poskusi in napakami. No, čas od poskusa in napake do uspeha se močno skrajša, če vemo, kako naše telo uporablja različne vrste hrane.

Vzemite si čas in obiščite strokovnjaka za prehrano, takega s šolo, ne priučenega na spletu. To si velja zapomniti. Sicer boste končali pod kolesi neusmiljene industrije prehranskih dodatkov. Ki ne le da ne pomaga, lahko tudi škodi.