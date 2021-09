Najboljša skušelovca sta bila brata Demšar

Naporna tekma

Ulov FOTO: JANEZ PETKOVŠEK

Tehtanje rib

kilogramov skuš je bil letošnji skupni ulov devetih tekmovalnih zasedb.

Lani jih je 12 parov ujelo 61, letos pa sta jih samo zmagovalca kar 84.

Ribiško društvo Skuša Lucija je prejšnjo soboto le izvedlo drugo pokalno tekmo v lovu na skušo. Zaradi slabe vremenske napovedi jo je namreč prestavilo za en teden. To se jim je obrestovalo, saj je devet dvočlanskih ekip v šestih urah skupaj ujelo več kot 69 kilogramov skuš. Najboljša sta bila brataiz Pomorskega društva Ankaran, ki sta jih ujela 84, težkih 13,5 kilograma.Skušelovci so se ob 7. uri s svojimi čolni dobili na rezervnem ribolovnem območju blizu Izole v lepem sončnem vremenu pa tudi morje je bilo mirno. Ker naj bi tekma trajala kar osem ur (od 8. do 16. ure), je organizator vsem ekipam dostavil malico in pijačo ter led za shranjevanje skuš na hladnem, saj se te na vročini hitro pokvarijo.Sledil je odhod do obsežnega ribolovnega območja tik ob slovensko-italijanski meji, ob 8. uri pa se je začel ribolov. Kot je povedal, predsednik Zveze za športni ribolov na morju Slovenije, hkrati pa tudi predsednik RD Skuša Lucija in eden od tekmovalcev iz tega društva, je bil skušelov na tekmovalni dan zelo nenavaden. Zaradi obilnega privabljanja s koščki sardel oziroma v vreči spuščene zdrizaste vabe (pravijo ji bruma), ki običajno privabi tudi menole, mole in šnjure.A tokrat niso prijemale nobene spremljevalne ribe, ki ovirajo ribolov na skuše. Kar je po navadi znak, da se tam zadržujejo velike roparice. Posledica tega je, da so manjše ribe zelo preplašene ali jih sploh ni. In da je bilo tudi skušo težko uloviti. Vseskozi sta bili potrebni zbranost in pravočasna reakcija. Skušo si moral privabiti do vabe nekaj metrov nad tlemi in točno v določenem trenutku reagirati. Seveda je tak ribolov zelo zahteven in ribiča zelo utruja, saj se mu skuše ne obešajo kar same. Vodstvo tekmovanja se je zaradi čedalje večjih valov, ki jih je povzročil opoldanski maestral, neobičajno visokih temperatur in dejstva, da je riba nehala prijemati, po posvetu s tekmovalci odločilo, da tekmo skrajša za dve uri. Ob 14. uri so vse posadke svoj ulov predale na komandno plovilo kar na morju in ne šele na obali.Ker so bili tekmovalci med seboj lahko precej oddaljeni, saj se je ribolovno območje raztezalo kar štiri kilometre v dolžino in dva v širino, se vse do tehtanja na izolski obali ni vedelo, kdo je zmagovalec. Ne gre pozabiti, da je bila veljavna le skuša, ki je bila daljša od 18 centimetrov, kar je njena zaščitna mera. Kot se je izkazalo na tehtanju, je bil ulov le zadovoljiv, predvsem zaradi navzočnosti tunov, ki so v našem morju čedalje pogostejši. Smo namreč edina sredozemska država, ki ne sme izlavljati tunov, in zato so naši športni ribiči v neenakopravnem položaju z drugimi.Največ znanja sta pokazala bratainiz PD Ankaran.Ujela sta kar 13,5 kilograma veljavnih skuš (manjše tehtajo 100 gramov, večje okoli 300), druga sta bilainiz izolske Menole z 11,85 kilograma skuš, tretja pa očein siniz PLK Koper. Ujela sta 9,45 kilograma rib in za le 30 dekagramov (eno večjo skušo) prehitela četrtouvrščeni par (in) iz društva Skuša Lucija. Zadnja dva sta bila od petouvrščene ekipe iz lucijske Skuše zinboljša le za pol kilograma. Omeniti velja še mešani pariniz RD Solinar, ki jih je ujel 5,9 kilograma. Krajcar je namreč lani v navezi zs 25 skušami, skupaj težkimi 5805 gramov, prepričljivo zmagal.Očitno tokrat v spremenjeni postavi ni imel toliko sreče in ni ubranil lanskega naslova. Letos ni nobena od devetih ekip ostala brez ulova, saj sta celo devetouvrščena tekmovalca ujela 3,4 kilograma skuš.