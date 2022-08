Najbolj vplivna ženska svetovnega nogometa

Poletje je čas, ko se sklepajo veliki posli v nogometu. Zastopniki igralcev bi znali povedati, da je poletje zelo stresno. Med tistimi, ki so bili glavni na igralski tržnici, je bil zagotovo zdaj že pokojni Italijan Mino Raiola. Letos konec aprila je umrl po bolezni pljuč. Raiola je bil eden najvplivnejših agentov, samo leta 2020 je s provizijami od prodaje igralcev zaslužil 85 milijonov evrov. Pred smrtjo je intenzivno urejal prestop Norvežana Erlinga Haalanda iz Dortmunda v Manchester City. Dne, ko je Haaland prestopil na Otok, žal ni dočakal, smrt ga je prehitela. Štiriinpetdesetletni Italijan je zastopal največje nogometne zvezde, kot so Zlatan Ibrahimović, Paul Pogba, Marco Verratti, Gianluigi Donnarumma, Matthijs de Ligt, Romelu Lukaku in Mario Balotelli. Bil je lastnik agencije One s sedežem v Monte Carlu. Ko je umrl, je nekako v zraku ostalo vprašanje, kaj bo z igralci, kaj bo z agencijo. Danes je jasno, da bo agencija preživela in delovala dalje. Se pa pod transferje in pogodbe po novem podpisuje brazilska pravnica Rafaela Pimenta, kar 18 let desna roka in ena najtesnejših sodelavk italijanskega zastopnika.

Četrt milijarde evrov

Najprej je poskrbela za selitev Haalanda v Manchester City, nato je premestila Noussairja Mazraouija in Ryana Gravenbercha iz Ajaxa v Bayern München, novo pogodbo z AC Milanom je sklenil Zlatan Ibrahimović. Uredila je, da se je iz Manchester Uniteda v Torino k Juventusu vrnil Paul Pogba. Agencija One zastopa 75 igralcev, njihova vrednost je ocenjena na četrt milijarde evrov. Neimenovani športni direktor kluba angleške Premier lige je pred časom Brazilko opisal kot najpomembnejšo osebo v nogometu, ki je nihče ne pozna, a tudi kot najtršo pogajalko.

Mino Raiola in Rafaela Pimenta na tekmi Foto: FC PSG

Klubski delavci vedo povedati, da sta si z Raiolo delila delo. Italijan je bil tisti, ki je dobil stranko, omrežil kluba, pravni del pa je do potankosti spilila Rafaela. A da sta prišla do te stopnje sodelovanja, je trajalo. Raiola je bil pri svojem poslu do svojih sodelavcev zelo nezaupljiv. V njegovi agenciji One so z njim delali samo njegov bratranec, strokovnjak za komunikacije, skavt, tajnica in Rafaela.Raiolo in Pimentova sta se spoznala leta 1998. Po zaslugi nogometa, kajpak, ki ga je Pimentova oboževala. Ko sta brazilska nogometašainleta 1998 ustanovila klub z imenom Guaratingueta, jima je Pimentova stala ob strani. V goste k Brazilcema je prišel Mino Raiola, ki je ob tem spoznal tudi Pimentovo. Ta je po študiju prava delala kot profesorica mednarodnega prava na univerzi v São Paulu, vključena je bila v ekipo, ki je pri tedanjem brazilskem predsednikubila bitko z gospodarskimi karteli. Raiola je hitro spoznal, kako sposobna je, za nameček je govorila kar šest jezikov, kar ji je dalo še dodatno moč v svetu nogometa. Znanja in izkušenj ji torej ne manjka. Raiola je imel tudi dva sinova,in. Verjetno se bosta tudi sama preizkusila v tem poslu, ki ga je tako širokopotezno in uspešno zastavil oče. Če kdo, jima bo Rafaela Pimenta znala pokazati, kako se dela.