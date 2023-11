Smo v obdobju najbolj strastnega znamenja. Kaj nas čaka?

Ko se Saturn obrne direktno, bomo lahko postavili meje drugim in sebi. Venera se 8. novembra premakne v tehtnico in bo v naša srca vnesla nežnost, Merkur pa bo od 10. novembra v strelcu, zaradi česar bodo naše besede neposredne in jedrnate. Mlada luna 13. novembra v škorpijonu pa bo želela stvari spremeniti na bolje.

Oven

Čas je, da preizkusite svoj pogum in greste v globine. Želeli boste izkusiti intimnost s svojim partnerjem ali simpatijo, kar vas bo vodilo v ranljivost. Izmenjava skrivnosti in neizrečenih čustev bo katalizator pri utrjevanju vezi. Pripravite se na to, da se boste potapljali v globine z osebo, ki vam je všeč, in se tako z njo tesno povezali.

Bik

Zadnje čase ste zrcalili vedenje tistih, s katerimi ste si najbližje. Zaradi tega ste se vedli drugače in to boste želeli v prihodnjem mesecu popraviti. Nič ni narobe s prilagodljivostjo, samo ne izgubite samega sebe. Načrtujte dejavnost ali se oklenite hobija, ki ga obiskujete ali izvajate sami, da boste lahko našli svoje interese.

Dvojčka

Ker trenutno hrepenite po spremembi, je čas, da pretresete svojo vsakodnevno rutino. Namesto da bi v službo šli po istih cestah, izberite alternativno pot. Ko nakupujete, izberite drugo barvo srajce, ki bo drugačna od tistih, ki jih že imate v omari. Naročite drugačno kavo in pojdite na kosilo drugam. Ta mesec poskusite nekaj novega. Vsak dan je poln izbir. Ne omejujte se.

Rak

Ker je vaša domišljija v najvišji prestavi, je priporočljivo, da te vizije prenesete na platno. S širokimi potezami naslikajte tisto, kar želite – dobesedno. Poskusite narisati svoje sanje. Morda se vam bo to zdela neumna naloga, toda ta igrivost vam bo omogočila, da začutite, kako je, ko dosežete sanje, to pa je ključni del manifestacije.

Lev

Tedni, ki so pred vami, bodo poskrbeli, da boste še posebno varovali svoje osebno življenje in družinske člane. Trenutno iščete zasebnost, kar pomeni, da ne boste delili vsake misli ali vidika svojega domačega življenja na družbenih omrežjih, da bi jih lahko vsi videli. Negujte sebe in svoje ljubljene v tem času. Uživajte v spominih, ki jih ustvarjate skozi mesec. Ne pozabite, da je življenje eno samo.

Devica

Zadnje čase ste nenehno zasedeni z opravki in seznami nalog – za večino se zdi, da jih nikoli ne opravite. Namesto da pritiskate nase, da jih dokončate, naredite samo tisto, kar lahko zdaj. V dnevu je na voljo le toliko ur, da dokončate svoje naloge. Morate se spočiti in sprostiti, da si povrnete energijo za druge pomembne stvari. Ta mesec si privoščite odmor in se osredotočite na zdravljenje telesa, uma in duha.

Tehtnica

Denar lahko vrti svet, ni pa nujno, da vlada in požre vašega. Obstajajo tudi drugi načini za doseganje uspeha, ki niso na finančnem področju. Zazrite se vase in opazite radost, ki je v vas. Bodite ljubeči in prijazni do tistih, ki vam stojijo ob strani v vsakem trenutku – v dobrem ali slabem. Tako najdemo tisto, kar je za nas pomembno. Začeli boste dojemati, da so najboljše stvari v življenju zastonj.

Škorpijon

Razvijate se in z rastjo pridejo tudi bolečine. V prihajajočih tednih se bodo pojavili trenutki, ki vam bodo predstavljali izziv, a ker ste trmasti škorpijon, jih boste zlahka premagali. Naj vas pri tem iskanju vodi intuicija in dovolite si biti srečni – tudi ko niste prepričani, katero pot izbrati in po katerih pravilih bi živeli.

Strelec

Preveč se naprezate. Izkoristite ta čas, da se posvetite eni sami stvari ali duhovnemu prizadevanju. Ne samo da boste postali zelo inteligenten sogovornik o tem, ampak boste ugotovili, da je to prehod do širšega razumevanja različnih idej. To je samo odskočna deska do čuječnosti.

Kozorog

Čas je, da svet vidi najbolj ljubeče delčke vašega srca, saj bo vaša dobra narava pomagala tudi drugim, ki pridejo v stik z vami. A to je za vas dvorezen meč, saj morate v tem procesu tudi globoko postaviti meje. Pazljivo ohranjanje meja je nujno v prihodnjih tednih – zato ne dovolite, da bi ljudje izkoriščali vašo prijaznost.

Vodnar

Ta mesec bi se lahko pojavila nerešena vprašanja iz vaše preteklosti. Ne bojte se: zaradi razdalje boste spoštovali to, kako daleč ste prišli in kako ste se razvili. Ne pozabite, da ste na koncu dneva najbolj neodvisno znamenje v zodiaku in morate odgovarjati samo sebi in nikomur drugemu. Zdaj je čas, da se učite iz napak in težav. Zaslužite si tudi čutiti pravo ljubezen, ki obstaja v vas.

Ribi

Pobeg od sveta je lahko prijeten, vendar to ne pomeni, da lahko pozabite na realni svet. Ponoči lahko pustite, da se vaša glava prosto sprehaja med oblaki, če čez dan poskrbite za delo in posel. Zabeležite si svoje sanje, ko se zgodijo. Morda se bodo uresničile, če boste nekaj naredili. Vaša um in srce lahko uresničita te vizije, če verjamete vanje. Vse je mogoče.