Najbolj slovenski slikar

Razrešena velika uganka V Narodni galeriji so konec leta 2016 razrešili eno največjih ugank slovenske umetnostne zgodovine in se pohvalili z izjemno najdbo, saj sta sliki Ptičar in Prestar obogatili stalno zbirko. Namreč, od druge svetovne vojne sta veljali za pogrešani. Obstajali sta le črno-beli reprodukciji iz leta 1922, a tudi podatek, da sta bili še med drugo svetovno vojno v lasti Jožefa Hudoverniga iz Ljubljane. O njuni usodi in povojnem lastništvu je krožilo več bolj ali manj prepričljivih zgodb. Umetnini imata izjemno pomembno mesto v Bergantovem opusu, saj razkrivata duha tedanjega časa in slikarjev pozni slog, obenem pa spadata med najpomembnejša dela slovenskega baroka. Ves ta čas sta bili skrbno pospravljeni. Sodni cenilec za barok dr. Ferdinand Šerbelj (na fotografiji) iz Narodne galerije je takoj prepoznal mojstrovini. To je bil eden izmed najbolj vznesenih trenutkov v njegovem profesionalnem delu. Gre namreč za eno izmed najpomembnejših odkritij v slovenski likovni umetnosti.