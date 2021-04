Najbogatejši pijejo vodo z Goričkega

Učili smo se, da je voda brez vonja, okusa in videza, a Goričanec Niko Huber predstavlja popolnoma nov pogled. S posebnim talentom in strastjo do prepoznavanja ter okušanja različnosti in različnih vod piše novo poglavje ne samo pri nas, ampak tudi v svetu. Pojdimo po vrsti. Niko je idejni pobudnik, solastnik in direktor podjetja Cana water, ki se ukvarja s polnjenjem izvirne slovenske premijske vode. »Na tem območju je več vrtin, ki so samoizlivne, se pravi, da vode ni treba črpati. Ena izmed turističnih znamenitosti v občini Rogašovci je Slatinski vrelec v Nuskovi, kjer lahko obiskoval...