Rdečo videvamo povsod in njena simbolika je sicer kar precej jasna. Od rdečih semaforjev in stop znakov do rdečih logotipov restavracij in celo rdečih četrti so povezave z barvo očitne. Je seksi, ustavi vas, pritegne pozornost, pa tudi spominja na jezo, samo pomislite na bika pred rdečo tkanino. Vibracijski valovi Za rdečo velja, da ima najgostejše in najpočasneje premikajoče se vibracijske valove, kar vključuje vse od zelo temno rdečih odtenkov rdeče do svetlo roza. Ker je barva korenske čakre, pravi, predstavlja tudi materialni svet, kri, strast življenjske sile, njene počasne molekule pa ...