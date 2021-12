Naj kofe pripravi Slovenka

V Estoniji je pod okriljem Evropskega združenja hotelirskih in turističnih šol potekalo evropsko prvenstvo vseh panog gostinstva in turizma. Slovenija je na severu stare celine dobila novo evropsko prvakinjo baristko. »Z ekipo Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana, kjer obiskujem visoko strokovno šolo, smer turizem in gostinstvo, sem zastopala Slovenijo,« uvodoma pove 21-letna Tea Leščanec iz Velikih Lašč, ki je pred dvema letoma že slavila na mednarodni sceni. Leta 2019 je še kot dijakinja ljubljanske srednje šole za gastronomijo in turizem v Makarski postala mednarodna ...