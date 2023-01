ZOO park Rožman na Vrzdencu pri Horjulu s skrbnikom Jožetom Rožmancem na čelu že skoraj 50 let skrbi za zavržene, odpisane, poškodovane in maltretirane živali. Čeprav je v javnosti na dobrem glasu, si posamezniki iz nevladnih društev in državnih organizacij in ministrstev neumorno prizadevajo za zaprtje tega zasebnega zoološkega vrta. Komu je trn v peti? Rožmanec je imel vse do leta 2003 na svojem posestvu urejen drugi dom za poškodovane, bolne in osirotele živali. Največkrat je pomagal srninim mladičkom, ki so jih našli ali so bili poškodovani ob košnji in v prometnih nesrečah, imeli pa so ...