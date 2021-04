Nacionalni dan spomina na žrtve covida-19 tudi v Sloveniji?

V Italiji so zaznamovali prvi nacionalni dan spomina na žrtve covida-19. Bi tak dan morali imeti tudi v Sloveniji? Da. 18 %

O tem bomo razmišljali, ko bo epidemije konec. 31 %

Ne, ker bodo dan spomina nekateri takoj spolitizirali. 51 %

Od leta 2033 naj bi v Sloveniji prepovedali rabo premoga. Kaj menite? Razumna odločitev. 20 %

Skrbi me usoda rudarjev. 8 %

Premog bi morali že zdavnaj ukiniti. 22 %

To je kapljica v morje. Najprej bi morali priviti svetovne onesnaževalce. 50 %

Noben pes ni nevaren, je pa odsev vzgoje svojega gospodarja. 36 %

Podpiram prepoved nekaterih pasem, kot so rotvajler, pitbul … 27 %

Sem za posebne postopke, izobraževanje in preverjanje za lastnike določenih pasem. 37 %

V Italiji so nedavno zaznamovali prvi nacionalni dan spomina na žrtve covida-19. Osrednjo slovesnost so pripravili v mestu Bergamo, ki je bilo najhuje prizadeto v prvem valu epidemije. Premierje tam odprl Gozd spomina in ljudem zagotovil, da država je in bo vedno tu.Italijanski parlament je le nekaj dni prej sprejel zakon o razglasitvi 18. marca za dan spomina na vse žrtve epidemije covida-19, nato ga je podpisal še predsednik republike, s čimer je postal veljaven.Premier Draghi se je nato odpravil v Bergamo v Lombardiji in položil venec na tamkajšnjem pokopališču. Na posebni slovesnosti v enem od lokalnih parkov pa je odprl Gozd spomina, v katerem bodo v spomin na žrtve covida-19 sprva zasadili 100 dreves.V naši spletni anketi smo spraševali, ali bi tak dan morali imeti tudi v Sloveniji. Odgovori so – milo zapisano – pričakovani: skoraj vsak peti, sodelovalo je več kot tisoč bralcev naše spletne strani www.slovenskenovice.si, je prepričan, da bi ga tudi pri nas morali uvesti.Zagotovo je pričakovano tudi, da je vsak drugi prepričan, da ga ne potrebujemo, saj bi ga »nekateri takoj spolitizirali«. Žalostno, vendar resnično. Pač trenutek naše nove sedanjosti. V tej se še kar soočamo z nedorečenostjo, povezano s cepljenjem. AstraZeneca gor, AstraZeneca dol, pa sem ter tja, pa nekajurna prepoved cepljenja s tem cepivom, državljane jezijo tudi očitki, da so si bogati zagotovili več cepiva, kot ga sploh potrebujejo …Zdaj je cepljenje z odmerkom AstraZenece vnovič omogočeno, celo ves politični vrh se je cepil. Sodelujoči pa v skoraj polovičnem deležu – rezultati so vidni na spletni strani – še kar »ne zaupajo nobenemu cepivu, vključno z AstraZenecinim«.