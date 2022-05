Slovenska pevka na turneji po Mehiki ostala brez prtljage (FOTO)

Kar 20 let je minilo od trenutka, ko je nastala legendarna skupina Bepop, ki jo danes zastopajo le še dame. Ana Praznik, Alenka Husič in Tinkara Fortuna se konec maja odpravljajo na turnejo Popstars, na kateri bodo s svojimi zvestimi oboževalci in oboževalkami obujale spomine in jih za trenutek vrnile v začetek novega tisočletja. Na prav posebno turnejo pa se je še pred tem odpravila najmlajša članica in podjetnica Tinkara.

Tinkara s hčerko in delom svoje ekipe Foto: osebni arhiv

Skupaj z delom svoje ekipe Planet Fortuna je odpotovala v Mehiko, a ne kot turistka, temveč kot pisateljica. Tisti, ki Tinkaro spremljajo, vedo, da ima simpatična glasbenica številne druge talente, med katere spada tudi pravljičarstvo. Po spletu srečnih okoliščin je odpotovala čez lužo v Mehiko predstavit svojo knjigo z naslovom Fortuna Planet iger, ki jo je v španščino prevedel njen prijatelj in sodelavec Denis.

»Res je, v Mehiko sem odpotovala službeno, saj sem se z ekipo svojega podjetja Planet Fortuna odločila predstaviti otroško knjigo Fortuna Planet iger v španščini. Bili smo že v Ciudadu de Mexicu in Pachuci, kjer smo knjigo predstavili na zasebni šoli, prav tako smo gostovali na mehiški televiziji Radioytelevision de Hidalgo, ves ta čas pa smo bivali pri lastnici prej omenjene šole,« se nam je iz Mehike oglasila Tinkara. Razkrila je še, da so knjigo na svojem potovanju promovirali še v Guadalajari in mestu Nayarito, kjer so se udeležili novinarske konference in predstavitve v gledališču Vortise.

Čeprav bi ji doživetje lahko zavidali pisatelji s precej več izkušnjami, pa ne gre vse kot po maslu. Tinkara nam je razkrila, da se je na poti čez ocean ostala brez vse prtljage, zato so ji v Mehiki na pomoč priskočili prijatelji sodelavca Denisa.

»Na srečo ima naš Denis tukaj veliko prijateljev, ti so mi posodili oblačila ter tudi kostum, da sem se lahko oblekla v lik iz knjige, deklico Fortuno. Prijatelji lepo skrbijo za nas, nam pomagajo in nas razvajajo z odlično mehiško kulinariko,« je poudarila vedno nasmejana Tinkara, ki ne dovoli, da bi jo to spravilo v slabo voljo. Mehiška turneja je tako navdihujoča, da se bo ekipi na drugem koncu sveta zagotovo porodila še kakšna ideja.