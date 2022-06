Na trening že danes, ne šele avgusta

Slovenci radi tečemo, precej tekov in maratonov premoremo. Številni še omahujejo, ali naj se podajo v dir. »Tek je dejavnost, ki jo naravnost obožujem. Vem tudi to, da bi se v teku številni radi preizkusili. Vsem pa svetujem, naj se treninga lotijo zmerno, počasi, postopno,« pravi 31-letni kineziolog Uroš Kožar.

»Predvsem pazimo, da ne delamo napak, imenovanih četverni P,« opozarja Uroš. »Četverni P združuje tri pojme: prehitro, preveč in premalo počitka. To so napake, ki jih delajo tako začetniki kot izkušeni. Zgodi se nam, da pretečemo predolgo razdaljo, a se potem premalo počiva. Znani smo tudi po tem, da radi naredimo krog okoli hiše, potem pa vsakič znova poskušamo podreti časovni rekord. To je napaka. Vsem svetujem tudi to, naj bo trening raznovrsten – to pomeni pri različni hitrosti na različnih podlagah, šteje vsak kilometer,« svetuje Kožar, ki teče že vrsto let ter kot član ekipe KinVital pomaga varovancem pri treningu in doseganju ciljev, ki so si jih zastavili.

Dopust ne bo usoden

Tudi Uroš se pripravlja na prihajajoči Triglav tek, ki bo že deseti po vrsti, in sicer 10. septembra na Brdu pri Kranju.

»Trasa je razgibana, teren makadamski, zato tudi počasnejši, kot če bi tekli po asfaltu. Zato ne pričakujte, da boste tako hitri,« poudari Uroš, ki varovancem pred dogodkom dovoli nekaj oddiha. »Če si vzameš teden ali pa kar 10 dni dopusta od teka, ne boš izgubil toliko, da ne bi mogel septembra na start. Je pa treba po koncu dopusta spet narediti tekaški trening in se adaptirati. Opozoril pa bi, da je zdaj, junija, čas za trening, ne šele konec avgusta. Takrat bo že prepozno. Predvsem pa trenirajte sebi in svojim zmožnostim primerno. Bistvena je motivacija. Ni prav, da se prva dva kilometra zaženete na vso moč, saj potem komaj pridete domov. Tecite zmerno, tudi hoja vmes ni napaka ali prepovedana. Prav ta hoja je glavna metoda za začetnike, ki hitro spoznajo, da ob pametnem in zmernem treningu že takoj premagajo do pet kilometrov,« je še eden v kopici nasvetov, ki jih premore Kožar.

Zdaj se lovi forma za septembrsko preizkušnjo.

Brez strahu

»Če se vadbe lotimo narobe, lahko škodimo zdravju. A pozitivni vplivi teka vsekakor prekašajo negativne. Tek je enostavna vadba, tudi zato je tako množična. Incidenca poškodb je precej velika, a predvsem zato, ker je veliko tekačev. Precej je tudi mitov, ki teku škodujejo. Ko jih posamezniki slišijo, se včasih celo prestrašijo.« Uroš mite s pravilno vadbo razbija in vabi vse na pot, na tek. »V teh vročih dneh paše zjutraj ali zvečer,« za konec doda Uroš. In še pristavi, da izberemo tempo, v katerem bomo uživali. To bo dobro vplivalo na duha in telo.