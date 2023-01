Kamor koli so me povabili, kjer koli so me gostili, je bilo nekaj posebnega. Vsaka medijska oddaja je bila malo drugačna, vselej sem se dobro počutil, čeprav priznam, da me je bilo vedno strah. Vedno. V zadnjem času me je morda malo manj, ker čutim neko naklonjenost medijev, voditeljev, novinarjev. Povabilom se odzovem z veseljem. Vsako vprašanje v meni vzbudi razmišljanje, mi pomaga, da tudi sam vstopam v poglobljen odnos z Bogom, vero in načinom življenja, ki ga živim. Sam sebe človek ne vpraša tolikokrat, zakaj deluje tako in tako. Nekatere stvari postanejo malo avtomatizirane. Ko pa odgova...