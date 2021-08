Na skiroju do kamna modrosti

Nataša Potočnik in Gašper Kostrevc sta od ideje do izvedbe potrebovala dve leti. Fotografije: Nada Černič Cvetanovski

Zapeljal se je tudi sevniški župan Srečko Ocvirk.

Turisti postajajo vse bolj zahtevni in na svojih potovanjih in izletih iščejo nova doživetja. Nekaj takšnega ponuja Funcruiser. Gre za unikatno, zabavno in napeto urbano doživetje, na katerem si z električnim skirojem in aplikacijo na mobilnem telefonu na igrificiran način ogledaš turistično destinacijo in odkrivaš njeno kulturno in naravno dediščino.Če se stvar na prvi pogled zdi malce komplicirana, povejmo enostavneje. V lokalu Platz na sevniškem kopališču, ki ga vodi, direktor Zavoda Kultiza, to je zavod za kulturne in izobraževalne dejavnosti, obiskovalce čaka pet električnih skirojev. Ker računajo, da bo šlo pri tovrstnem raziskovanju Sevnice za družinske oz. skupinske akcije, je treba za najem prvega skiroja plačati 30 evrov, s tem pa dobiš tudi kodo, da si na telefon naložiš aplikacijo, najem vsakega naslednjega skiroja zaračunajo po 15 evrov.Aplikacija je zasnovana kot vodnik po mestu, uporabnika pa motivira s številnimi nalogami in izzivi na krožni poti, ki traja dobri dve uri. Navodila za pot so položili v usta, samoukemu arheologu, ki je v drugi polovici 19. stoletja deloval na območju Krškega in Drnovega. Kam vse te vodi pot, avtorji projekta, Zavod Kultiza in projektni partner družba Enigmarium, niso hoteli razkriti, namigujejo pa, da te lahko pripelje do kamna modrosti. Krožna pot poteka po kolesarskih stezah in pločnikih, pri tem pa je treba upoštevati prometne predpise. »To so navdušujoče reči, produkt pa je inovativen in avtorski,« pravi, kreativna direktorica Enigmariuma.Kostrevc je vesel, da je bil 17.000 evrov vreden pilotni projekt, ki je trenutno na voljo le v Sevnici, predvideva pa širitve v obliki franšiz v zainteresiranih mestih po Sloveniji, sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Ministrstva za kulturo Republike Slovenije. Dodaja, da je bilo idejo, ki so jo začeli razvijati pred dvema letoma, težje spraviti v življenje, kot je pričakoval. Še zlasti zaradi epidemije, ko je moral zapreti tudi lokal. Največji cilj podjetja je preboj Funcruiserja na tuje trge in vzpostavitev storitve v turističnih središčih Evrope.Nov produkt Funcruiser je torej rojen. Istega dne, ko je bil predstavljen, pa se je Kostrevcu in njegovi življenjski in poslovni partnericinekoliko prezgodaj rodil sin, tako da nista mogla priti na tiskovno konferenco in predstaviti svojega produkta. A sreča je bila zanju kljub temu popolna.