Sejem zabavne elektronike CES: pametni lonec za sobne rastline, pametna posteljna vzmetnica ...

CES, eden največjih in najstarejših sejmov zabavne elektronike na svetu, vsako leto postreže s kopico zanimivih, inovativnih, uporabnih pa tudi – milo rečeno – nenavadnih naprav. Na letošnjem je bilo mogoče videti marsikaj odbitega, pa naj gre za pametni lonec za sobne rastline ali pametno posteljno vzmetnico. In večina proizvajalcev teh nevsakdanjih naprav rada poudarja, da pri tem uporabljajo umetno inteligenco.

Lonec za rastline

Pametni lonec za sobne rastline poskrbi za »komunikacijo«. FOTO: CNET

Nekateri ljudje govorijo z rožami in sobnimi rastlinami, a te se vsaj na prvi pogled ne odzivajo. No, s pametnim loncem za rastline PlantPetz je celo komunikacija z rožami dvostranska. V lonec posadimo rastlino, jo zasujemo s prstjo in zraven vtaknemo različne senzorje, ki se morajo dotikati korenin. Eden od teh senzorjev poskrbi, da se začne rastlina premikati, če se dotaknemo njenih listov, drugi poskrbi, da se začne premikati, ko zasliši naš glas ali kateri koli zvok, pri čemer lonec spušča risankaste zvoke. Tretji senzor spremlja koncentracijo vode v prsti in če je vode premalo, začne lonec brbotati, s čimer nas opozori, da je naša rastlina žejna – in to počne, dokler je ne zalijemo.

Pametni mesopek

Opekač za popolne zrezke FOTO: Seer Grill

Potem je tu pametni mesopek, pravzaprav opekač za zrezke Perfecta Grill, ki s pomočjo umetne inteligence poskrbi, da si spečemo popoln zrezek po svojem okusu. Meso preprosto vstavimo v navpično kletko, »opekaču« povemo, za kakšno vrsto mesa gre in kako bi ga radi spekli, in čez nekaj minut imamo pred seboj spečen kos piščanca, govedine ali ribe. Močni infrardeči grelniki, ki se lahko segrejejo na več kot 500 stopinj Celzija, poskrbijo, da je meso enakomerno zapečeno z vseh strani, pri čemer je zaradi visoke temperature spečeno tako hitro, da sokovi nimajo časa, da bi pobegnili iz zapečene skorjice, čeprav je dejansko spečeno v zraku. Samo cena je malce huda: če je treba za pametni lonec za rastline (preračunano) odšteti od 35 do 55 evrov, se bo treba za pametni žar posloviti od 3200 evrov.

Hišni robotek

Robotek Ballie nas spremlja po stanovanju in projicira video na stene. FOTO: Samsung

Samsung je predstavil nadgradnjo svojega hišnega robotka, imenovanega Ballie, ki je zdaj dobil novo podobo, videoprojektor in umetno inteligenco. Ballie nam lahko sledi po stanovanju, posluša ukaze, pride, ko ga pokličemo, projicira videovsebine na stene ali strop in se poveže z ostalimi napravami v pametnem domu. Cena še ni znana, prav poceni pa verjetno ne bo. Mimogrede, Ballie z novim videzom in živimi barvami spominja na astronavtke iz videoigre Among Us, ki je pred leti osvajala svet. Upajmo le, da ne bo takšen kot skrivnostni vsiljivec v igri, ki je na skrivaj pobijal ostale astronavte ...

Protismrčalna blazina

Protismrčalna blazina naj bi imela 89-odstotno uspešnost. FOTO: DeRucci

Družba DeRucci je na sejem prišla s pametnim protismrčalnim vzglavnikom, ki nam nežno premakne glavo, ko zazna, da smo začeli smrčati. Proizvajalec zatrjuje, da je pri tem kar 89-odstotno uspešna, pomaga pa tudi v boju proti spalni apneji oziroma prekinitvam dihanja med spanjem. DeRucci je na CES predstavil tudi pametno posteljno vzmetnico T11 pro, ki se s pomočjo 23 senzorjev, umetne inteligence in zračnih blazinic prilagaja spečemu človeku za čim bolj kakovosten spanec.

Zaščita proti crknjenim mišim

Pametna vratca za mačke preprečujejo vnos mrtvih živalc v stanovanje. FOTO: Flappie

Lastniki mačk vedo, da jim njihove zverinice rade prinesejo kakšno trofejo v obliki mrtve miši ali ptička. Švicarsko zagonsko podjetje Flappie Technologies je pogruntalo pametna mačja vratca, ki s pomočjo kamer in (spet!) umetne inteligence prepozna, ali hoče naš mačkon v hišo prinesti tudi kak spominek, in mu v tem primeru zapre vratca. Za vratca flappie še zbirajo sredstva, proizvodnja naj bi stekla letos spomladi.