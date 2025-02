Na Roglo k otrokom tudi Tačke pomagačke

Na Rogli smo veliko smučali, se družili in spoznavali nove športe. Že prvi dan je bil super. Do konca tabora pa me je smučarski učitelj Žiga naučil tako smučati, da sem danes hitrejši in bolj siguren,« se je pohvalil 11-letni Matevž Kovačič iz Mengša, eden od enajsterice mladih otrok z invalidnostjo, ki so prišli na Roglo na že 2. zimski paralimpijski tabor za družine. Organizirala ga je Zveza za šport invalidov Slovenije – Slovenski paralimpijski komite.

Gasilska za spomin FOTO: Miha Kačič

Pri delu z mladimi je pomagalo pet smučarskih trenerjev in štiri delovne terapevtke z zdravstvene fakultete v Ljubljani. Tabor se je začel v četrtek, ko so družine prišle na Roglo. Nekaj si jih je ogledalo tekmo smučarjev paraplegikov, ki so sklenili svoj 16. kamp Zveze paraplegikov Slovenije. Prvi dan, zbrane je sprejemala vodja tabora Majda Kočar, je minil v znamenju spoznavanja, dobili pa so tudi dva zanimiva obiska. Najprej so poslušali paralimpijca Aneja Dopliharja. Zapriseženi in uspešni parakolesar je mladim pojasnil, da se je letos odločil in na smučarskem kampu paraplegikov prvič smučal. Za njim je mlade obiskal parastrelec Franček Gorazd Tiršek, ki je avgusta lani na paralimpijskih igrah osvojil zlato kolajno, otroci pa so si jo zvedavo ogledovali, tudi prijeli v roke. Franček Gorazd jim je pojasnil, da je kolajna plod dela in trdih treningov v zadnjih 20 letih.

Polovica otrok je smučala v biskiju ali monoskiju, preostali so bili stoječi smučarji. FOTO: Miha Kačič

Tudi plesali in streljali z lokom

Popoldnevi so bili rezervirani za dogodke v hotelu, dopoldne pa so smučali in izkoristili vsak trenutek za uživanje v naravi.

»Če znaš smučati, potem gre. Bistveno pa je, da si psiholog. Otroka je treba navdušiti, da si želi smučati, in ga usmerjati. Z Jako sva se ves čas zabavala na progi in se smejala,« je smučarska učiteljica Mateja Vesel opisala svojo izkušnjo krmarjenja biskija, v katerem je sedel otrok z invalidnostjo. »To je moja prva izkušnja s parasmučanjem. Je pa krmariti monoski malce težje, saj ima le eno smučko, biski ima dve in je zato bolj stabilen,« je še dodala Mateja Vesel.

Mladi so bili navdušeni, ker so jih obiskale Tačke pomagačke. FOTO: Miha Kačič

Medtem ko so otroci izvajali kemijske eksperimente, ki sta jih vodili Lekovi prostovoljki, je pogovor s starši vodila Nastija Fijolič, ki je spregovorila o svojem življenju, željah, upih in vseh izzivih ter težavah, s katerimi se soočajo invalidi, starši pa so spregovorili o svojih vsakodnevnih izzivih. Mladi in tudi starši so spoznali še dva parašporta na Rogli: v osnove valčka in paraplesa je vse udeleženke in udeležence uvedel trener plesne reprezentance Andrej Novotny s plesalkami Brino, Niko in Laro. Paralokostrelec Simon Turk je predstavil svojo disciplino, sobotni večer pa je minil v znamenju tombole in druženja. V nedeljo so taboru piko na i postavili z igrami na snegu, zbrane so obiskale tudi Tačke pomagačke iz prostovoljnega društva, ki terapevtsko delo s pomočjo psov opravlja že v približno 130 ustanovah po vsej Sloveniji.