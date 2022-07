Združene države Amerike so že dolgo dežela mnogih raznolikosti in razdvojenosti. Pravzaprav so takšne vse od začetkov pred skoraj dvema stoletjem in pol. Najbolj so se nakopičene razlike in nasprotja pokazali v času državljanske vojne v drugi polovici 19. stoletja, ko so se zaradi različnih pogledov na sužnjelastniški sistem oziroma odpravo tega severne, bolj liberalne zvezne države vojaško spopadle z južnimi, ki so ostro nasprotovale odpravi sužnjelastništva. Takrat se je zarisala meja, sicer nevidna, a v marsičem dovolj zgovorna, ki kaže, da sta se v ZDA oblikovali dve dokaj različni paralel...