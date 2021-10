OMA music awards so nagrade širšega območja velemesta Toronto s sedmimi milijoni prebivalcev. Ob srečanju v Ljubljani mi nadarjeni glasbenik Gal Gjurin najprej zaupa, kako dojema ti nagradi. Pred odhodom v Kanado Foto: Igor Modic »Gre za veliko osebno zadovoljstvo, saj se z glasbo profesionalno ukvarjam že dobrih 20 let – čeprav nagrad samih po sebi ne maram pretirano, niti ne umetniških tekmovanj. Hkrati gre za glasbeno dolžnost, ki jo do Kanade čutim kot Kanadčan, saj ustvarjam v angleškem jeziku, ki je hkrati jezik moje matere. Pomembno je poudariti, da nominacije za OMA musi...