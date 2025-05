Na nastop v čarno-bejlon je čakal skoraj 2000 dni

Družina mi je ves čas stala ob strani. Tudi klub Mura je bil tu in mi pomagal, začenši z mojim trenerjem za rehabilitacijo Dejanom Novakom. Spodbujali so me soigralci. To so bili težki trenutki,« se 22-letni Žiga Laci ozira na prehojenih 14 mesecev. Toliko je minilo, odkar si je strgal križne vezi. Danes je nekdanji reprezentant mlajših selekcij Slovenije spet čil in zdrav ter pripravljen na boj. Tja do dresa članske reprezentance.

Spet je na začetku, v dresu Mure; zanjo je v minulem 34. kolu domačega prvenstva zaigral ob remiju proti Olimpiji, v igro je vstopil v 37. minuti. »1983 dni je minilo od zadnjega nastopa Žige Lacija v čarno-bejlon, ko je proti Bravu 5. decembra 2019 dosegel svoj prvi zadetek za čarno-bejle in se podal na tuje. Po vseh poškodbah, ki jih je prestal, se je vrnil na teren in Muri pomagal do točke proti Olimpiji. Žiga, še na veliko dobrih partij v čarno-bejlon!« so njegovo vrnitev v dres Mure pozdravili v klubu, kjer je pustil pečat in načrtuje nov vzlet.

»Res so dobri občutki. Vesel sem, ker spet igram. Vesel pa sem, ker sem dobil priložnost pred domačimi navijači v derbiju proti Olimpiji,« se ozira na tekmo, po kateri je bil izbran v najboljšo enajsterico kola Lige Telemach. To je lepo priznanje in tudi spodbuda za fanta, ki doslej tako težko še ni bil poškodovan. »Trener mi je pred vstopom v igro dejal, naj dam vse od sebe, pustim na terenu dušo in srce. Zavedal se je, da smo v rezultatski in igralski krizi, a smo proti Olimpiji dobro reagirali in pokazali drug obraz,« se je Žiga še enkrat ozrl na tekmo z zmaji in remi (1:1).

Ded navijač Mure

Po rodu je iz Dobrovnika, sprva je treniral v NK Nafta, bil je tudi član NK Dobrovnik. Priznava, da so starši iskali klub, ki je bil blizu domačemu kraju. Da bi oblekel dres Mure, je najbolj navijal njegov dedi Karel, verjetno eden največjih navijačev murašev. To se je zgodilo s selekcijo U15, kamor je prišel Žiga ter po zaslugi trenerjev Leona Horvata, Darjana Slavica in Simona Štrakla hitro napredoval v mlajših selekcijah. Nanj so postali pozorni tudi v članski ekipi, kjer so imeli glavno in pomembno besedo Ante Šimundža, Damjan Gajser in Damjan Ošlaj.

V mlajših selekcijah Mure je hitro opozoril nase. FOTO: NŠ Mura

Žiga se najbolje znajde na položaju branilca, po potrebi je tudi bočni igralec. »V Nafti sem bil dva meseca tudi golman,« smeje se pripomni. Po dobrih dveh letih v Muri je sledila selitev v Grčijo, saj se je zanj ogrel grški AEK. Štiri leta je bil član kluba. V prvih dveh letih je igral nekaj več, vmes je igral tudi za 2. ekipo, posodili so ga tudi v Koper. »Grčija mi je dala priložnost, da sem odrasel in dobil izkušnje,« pozitivno ocenjuje štiri leta v Atenah. Ko je prvič potoval tja, je z družino zamudil polet. Morda je bil to znak, da bi moral ostati v Sloveniji, a si s tem ne beli glave. »Vem, da staršem ni bilo lahko kar takole pustiti 17-letnega otroka v Grčijo. A sem se znašel, pomagali so mi tudi soigralci z območja nekdanje skupne države. In kot sem že rekel: ko si dan v tako okolje, hitreje odrasteš,« nadaljuje Žiga.

Doma in na tujem

Po štirih letih je želel v prvo ligo, tedaj je igral v 2. grški. V klubu so se hitro sporazumeli. »Želel sem domov. Mura je bila moja prva možnost. Hotel sem opozoriti nase, biti kandidat za reprezentanco U21, ki se je uvrstila na evropsko prvenstvo. A potem je prišla poškodba. Zgodilo se je, to je del življenja, gremo naprej!« mu ne manjka odločnosti. Kako naprej?

V tujini je osebnostno in nogometno zrasel. FOTO: AEK

»Zame se je sezona šele začela, pred nami sta še dve tekmi, kjer želim odigrati maksimalno. Z glavo sem pri Muri, po koncu sezone pa se bomo usedli in videli, kako dalje,« zaključi Žiga, ki se je navduševal nad Lionelom Messijem, izjemno pa ceni Carlesa Puyola in Gerarda Piquéja. V prostem času se rad druži s prijatelji in igra kitaro, pomembno mesto v njegovem življenju ima tudi vera. Prav ta mu daje upanje, da se spet vrne na nivo, na katerem je bil, in da bo spet opozarjal nase – doma in na tujem.