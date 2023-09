Na Mirni so tekli za gasilce

Letos mineva deset let, odkar je bila zgrajena trim steza Mirna–Gorenja vas, tistega leta smo prvič organizirali tudi dobrodelni tek. Udeležilo se ga je devet tekačev, zbrali pa smo sto evrov. Po dveh letih se je okrepila organizacijska skupina in od takrat prireditev raste tako po zbranem denarju kot številu tekačev,« je po že 11. dobrodelnem teku Trimmigo povedal vodja prireditve Igor Kašič.

Na Mirni so prijetno septembrsko soboto izkoristili za tek. Moči so združili domači športnorekreativni zanesenjaki in prostovoljci, ki so povezani v Društvu za šport, kulturo in turizem Partizan Mirna. Vsako leto pripravijo tek, domačini in okoliški prebivalci ga imajo radi, z veseljem se odzovejo. Tudi letošnji je imel dobrodelno noto. Če je kdo, ki je letošnje leto zaznamoval Mirno in okolico, potem so to domači gasilci. Svetek in petek so na voljo: če je treba, rešujejo mačko z drevesa, odganjajo sršene, so prvi na cesti ali pri hiši, ko rešujejo človeško življenje. Gasilci so ti, ki so letos reševali domačine v ujmah, ki tega konca Dolenjske niso obšle. V PGD Mirna že lep čas opozarjajo, da delujejo v težkih razmerah: njihova največja želja pa je nov dom. Sedanji ni več tak, kakršnega bi si dekleta in fantje v gasilski uniformi zaslužili.

Sesalec in omara

Za dober namen. FOTO: PKL

Da bi malce ublažili stisko gasilcev, so se letos odločili, da jim namenijo izkupiček dobrodelnega teka. Kar 6000 evrov se je nabralo! »Ob zadnjih dogodkih – močnejši veter, ujme – smo opazili, da ob dežju ali ko smo cel dan na terenu, v gasilskem domu nimamo primernega prostora, da bi posušili obleke, škornje, zato smo se odločili za nakup sušilne omare za intervencijske obleke,« je povedal predsednik PGD Mirna Tomaž Gracar, ki je pojasnil, da se je zbralo toliko cekinov, da bodo poleg sesalca kupili še omaro. »Upam, da bodo prostovoljci tudi v prihodnosti tako zagnano organizirali ta dobrodelni Trimmigo tek, kot so ga v vseh teh enajstih izvedbah. Hvala lepa prostovoljcem, hvala lepa vsem, ki pridejo na ta dobrodelni tek, in hvala lepa vsem sponzorjem, donatorjem in vsem tistim, ki so pripravljeni pomagati. Še posebej pa hvala lepa našim gasilcem, ki so pripravljeni priskočiti na pomoč – kjer koli in kadar koli,« je na sobotnem dogodku povedal župan Občine Mirna Dušan Skerbiš. Gasilci upajo in računajo, da se premakne kaj tudi glede njihovega novega doma.

Mladi so pozorno spremljali, kaj znajo in zmorejo gasilci. FOTO: PKL

Že peto leto je osrednji tek na šest kilometrov tudi del pokala Teki Dolenjske, med člani je slavil Aleš Lindič, pri članicah Barbara Andolšek. Naslov prvaka in prvakinje Speče lepotice oz. najhitrejšega občana Mirne sta osvojila Damjan Vtič in Katarina Tomšič. Zmagovalca 200-metrske razdalje sta Jaša Kiderič in Lora Kostrevc, 700-metrske Anže Vene in Medeja Gojkovič Grubar, 1400-metrske pa Alvin Blakcori in Lucija Lalović. V kategoriji teka s psi so nagradili Tinkaro Rogelj. Na sobotnem dogodku je sicer sodelovalo skoraj 250 tekačev, tekačic, pohodnikov in pohodnic.