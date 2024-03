Na letošnjem festivalu Glastonbury v ospredju ženske

Britanski glasbeni festival Glastonbury, ki tradicionalno vsako leto poteka od 1970., velja za najprestižnejšega v Evropi. Petdnevni glasbeni spektakel predstavlja tudi eno od najmočnejših trdnjav, ki jo želijo osvojiti največja svetovna imena pop in rock scene. Z drugimi besedami – če še nisi bil headliner (glavni nastopajoči na osrednjem odru) Glastonburyja, ti morda v resnici v glasbenem poslu ni povsem uspelo. Zato na povabilo upajo celo največja imena.

A ne glede na zveneče izvajalce gredo vstopnice za med, še preden organizatorji objavijo seznam nastopajočih. Kaj dosti ne morete zgrešiti, saj je vsako leto izbire več kot dovolj. Vstopnice sicer niso poceni, a glede na pestrost programa ni nič čudnega, da so jih letos razprodali v pičli uri – za standardno vstopnico je treba odšteti 416 evrov. Na festivalu, ki bo potekal od 26. do 30. junija, pričakujejo več kot 200.000 obiskovalcev, zvrstilo pa se bo približno tri tisoč nastopov.

Velika imena

V preteklosti so bili headlinerji Glastonburyja domala vsi, ki na svetovni (in britanski) glasbeni sceni nekaj veljajo, denimo David Bowie, The Cure, Red Hot Chili Peppers, Oasis, Radiohead, Bob Dylan, Paul McCartney, Coldplay, Arctic Monkeys, U2, The Rolling Stones, Metallica, Guns N' Roses in Elton John. Kot ste lahko prebrali, med njimi skorajda ni bilo žensk. Kritike glede tega so postajale vse glasnejše, lani pa so organizatorji pozive končno vzeli resno. Letos bodo tako v ospredju glasbenice, in sicer Dua Lipa, SZA, Shania Twain in Cyndi Lauper.

Znova bo sicer nastopila tudi povsem moška britanska skupina Coldplay, nad katero je zelo navdušen ustanovitelj festivala Glastonbury Michael Eavis. Slednji je nekoč dejal, da lahko člani omenjene zasedbe kadar koli »pokličejo in opravijo molžo« na njegovi farmi, kjer poteka festival. Coldplay bodo tako letos nadaljevali svoje dolgoletno sodelovanje z Glastonburyjem in bodo postali prva skupina s petkratnim nastopom na osrednjem odru Piramida.

Vrtoglave cene

Ker so vstopnice za letos že pošle in po vsej verjetnosti nimate želje, da bi jih kupovali na črnem trgu ali na spletnih avkcijah, kjer dosegajo vrtoglave cene, pa lahko glavno letošnjo nastopajočo – Duo Lipo – ujamete tudi pri naših južnih sosedih, in sicer 9. junija v Pulju, kjer bo nastopila v tamkajšnji Areni.

Veliko zvezdniških imen letos poleti ponuja tudi zagrebški festival INmusic, ki bo od 24. do 26. junija. Tudi tam bodo ženske sicer v manjšini (a zgledi vlečejo in morda jih bo za prihodnje leto navdihnil letošnji Glastonbury), a med drugim bodo nastopili The National, The Smashing Pumpkins, Hozier, Röyskopp, Paolo Nutini in Gossip. Slednji so v ljubljanskih Križankah nastopili davnega leta 2010 – že 14 let je torej od tega, ko je pevka zasedbe Beth Ditto, ki jo v zadnjih letih lahko spremljamo tudi v TV-seriji Monarch, popolnoma navdušila slovensko občinstvo in se na koncu pogumno sprehodila med publiko.