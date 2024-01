Čudovita izkušnja: na gladini ustvarjaš risbo z ribami

Z interdisciplinarno umetnostjo, ki je razstavljena v muzeju teamLab v Tokiu, želijo japonski umetniki pokazati, da sveta ne prepoznavamo le z očmi, temveč z vsemi čuti. Z digitalno umetnostjo želijo raziskati in prestopiti meje našega dojemanja odnosa med nami in svetom. Neskončno kristalno vesolje FOTO: Nada Špacapan Tošijuki Inoko in njegovi štirje prijatelji so ustanovili teamLab leta 2001. Priznanje je prišlo leta 2011, ko so debitirali na singapurskem bienalu, tja jih je povabil umetnik Takaši Murakami. Mednarodno interdisciplinarno skupino, ki danes šteje kar 400 članov, sestavljajo u...