Človek in narava se trudita živeti v simbiozi, a ne gre in ne gre. Stvari so ušle človeku iz rok, narava gre svojo pot. Na koncu pa trpi tudi človek, v naši zgodbi kmet, ki mu živali naredijo ogromno škodo. Po podatkih Zavoda za gozdove Slovenije je je za blizu milijona evrov. »Prvič smo na to opozarjali že pred covidom-19, ko smo povedali, da divjad dela škodo tudi na območju Dolenjske, tja do Sevnice, Novega mesta in vse do Bele krajine. Da divjad ni škodljiva le v Goriških brdih. Probleme imamo s tremi živalmi: divjim prašičem, jelenom in zaščiteno vrsto bobra,« uvodoma pove Andrej Lenarčič...