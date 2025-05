Na 39. salamijadi je bilo 39 salam

Ocenjevanje salam gre h koncu, tudi na Jugorju v gostilni Badovinac so ga imeli. »Letos je za nami že 39. salamijada, odziv je bil dober, 39 salam smo ocenili,« nam pove Emilija Badovinac Muc, ki skupaj z bratom Petrom vodi gostilno. Ta ima bogato tradicijo. Vodi jo že četrti rod Petrov Badovincev. Leta 1896 je praded sedanjega nosilca obrti na Jugorju začel s furmansko gostilno. Bil je kmet, a očitno je dobro prepoznal priložnost, da ljudem, ki so se vozili ali hodili po prašni makadamski cesti mimo njegove hiše, bodisi na Dolenjsko ali proti Beli krajini in na Hrvaško, ponudi hrano, pijačo in celo prenočišče. Omislil si je celo zamenjevalnico konjev, da so ti iz Badovinčevega hleva odšli siti in spočiti. Še danes je to točka, kjer se številni radi ustavijo, aprila tudi na salamijadi.

Peter Badovinac in Emilija Badovinac Muc sta čestitala najboljšim. FOTO: arhiv gostilne Badovinac

»Še pred prvo uradno salamijado so se salame pri nas ocenjevale med prijatelji. Potem je oče Peter stopil poleg in začela se je pisati bogata tradicija. Še danes smo poleg, spomnim pa se, da sem prvič pomagala pri salamijadi, ko sem bila stara 14, 15 let,« se spominja Emilija.

Salamijado sicer vodi Peter Štefanič, ki je bil tudi tokrat eden od šestih sodnikov, poleg njega so salame ocenjevali še Mirjam Kulovec, Andrej Kavšek, Marko Simonič, Anton Gerkšič in Toni Absec.

Tudi Belokranjci

»Zelo smo zadovoljni, ker se vse več belokranjskih salamarjev odloči in pride na salamijado oziroma na njej tekmujejo. Vrsto let smo jih spodbujali, zato so se ogreli in iz leta v leto delajo boljše salame,« jih pohvali Emilija. »Letos se je med Belokranjci najbolj izkazal Alojz Hoznar iz Ručetne vasi, ki je navdušil s svojo salamo. Verjamem, da bodo on in drugi nadaljevali v tem tempu. Da pokažemo, da se tudi v Beli krajini izdelujejo dobre salame,« nadaljuje naša sogovornica.

Poskrbeli so, da je bila salamijada uspešna. FOTO: arhiv gostilne Badovinac

Med salamarji se je na prvo mesto zavihtela salama iz Gostišča Felicijan v Boštanju, drugo mesto je zasedel Janez Lenart iz Tomažje vasi, tretja je bila Dragica Košmrl. Najboljše štiri bodo v soboto, 7. junija, tekmovale na finalu salamijad, ki bo v v sklopu Festivala modre frankinje v Sevnici.