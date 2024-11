Muskov robotaksi nima ne volana ne pedalov

Teslin šef Elon Musk je nedavno pokazal podobo robotskega taksija, ki so mu dali ime tesla cybercab. Nared naj bi bil v dveh, treh letih, kar pa bo glede na vse preložitve seveda treba dočakati.

»Avtomobil v avtonomnem svetu si lahko predstavljate kot majhen bivalni prostor. Samo sedite v udobnem malem salonu, počnete, kar želite, ko stopite ven, ste na cilju.« S približno takšnimi lepimi besedami je Musk nagovoril množico v studiu Warner Brothers v Hollywoodu, ko je stopil iz cybercaba. Na prvi pogled gre za razmeroma majhen električni avtomobil za dva potnika in s parom dvižnih vrat.

Ugodna cena vozila in prevoza

Proizvodnja cybercaba naj bi stekla do konca leta 2026. Prav veliko tehničnih podatkov o njem sicer niso razkrili. Vozilo nima volana, ni pedalov, potnika na foteljih imata pred seboj le velik sredinski zaslon. Morda je najbolj presenetljivo, da naj bi bilo polnjenje indukcijsko, torej v avtomobilu ne bo nobenih kablov, priključka. V prometu naj bi cybercab deloval s pomočjo umetne inteligence in kamer, če prav razumemo, brez laserskega merilnika razdalje ali lidarja.

Notranjost za dva potnika – seveda brez volana FOTO: Tesla

Cena vozila v ZDA naj bi bila pod 30.000 dolarji (28.400 evri), strošek uporabe pa 20 centov na prevoženo miljo. »Menim, da bo cena avtonomnega prevoza tako nizka, da si ga boste lahko predstavljali kot individualiziran množični prevoz,« je zbrane prepričeval Musk. Samodejne vožnje naj bi na ustrezno prilagojenih obstoječih modelih začeli izvajati že prihodnje leto v Teksasu in Kaliforniji, nato pa vse to prenesli na cybercab.

Tesla slovi po zamudah

Pri ameriškem proizvajalcu e-vozil so sicer z uvedbo novosti v redno proizvodnjo vselej zamujali. Tudi popolnoma avtonomne avtomobile so napovedali že pred časom, prvič leta 2019, a se je to vseskozi odmikalo. Prav tako ni skrivnost, da so imeli že s polsamodejno vožnjo kar nekaj problemov in preiskav. »Musk nam je fantastično naslikal idealno prihodnost prevoza, ki obljublja prihranek pri času in večjo varnost,« je za tiskovno agencijo Reuters dejala Jessica Caldwell, vodja spletnega mesta za raziskave in nakup avtomobilov Edmunds, in dodala: »Vendar je še veliko vprašanj, kako to doseči v praksi.«

Elon Musk je vedno imel precej drzne načrte. FOTO: Allison Robbert/Reuters

Šef Tesle ob napovedanem začetku proizvodnje, ki naj bi bila množična, ni povedal, kdaj bo ta res polno zagnana. Analitiki in strokovnjaki iz industrije menijo, da bi uvedba robotaksijev lahko trajala leta, zlasti zaradi zagotavljanja varnosti in zanesljivosti. Opozorili so na nesreče in težave, ki jih ima tehnika pri odzivanju na scenarije, kot so slabo vreme, zapletena križišča in vedenje pešcev.

Kaj pa konkurenca?

Na področju avtonomne vožnje Tesli tekmecev ne manjka. Na zahtevno pot avtonomnih vozil v ZDA se je pred že kar več leti podalo podjetje Waymo (Alphabet oziroma lastnik Google), ki je doseglo največji napredek, veliko bolj se na primer muči General Motors, ki je projekt Cruise zaradi težav vmes prekinil. S tovrstno znamko Zoox poskuša tudi Amazon. Agresivni so v tej smeri različni kitajski tekmeci, kot je WeRide. Na tem področju deluje tudi evropska avtomobilska industrija, vendar so vsaj klasični proizvajalci v napovedih popolne avtonomnosti zadnja leta zelo zadržani. Nasprotno precej o tem govori Hrvat Mate Rimac, ki ima projekt samodejnih vozil Verne s finančno podporo Evropske unije. A Verne, prav tako dvosed, je imel poleti na prvem razkritju hude težave, ki so okrepile dvome o tem, kdaj in kako bodo vse to izvedli v praksi.

Večje samovozeče vozilo robovan si je že prislužilo vzdevek toaster. FOTO: Tesla/Reuters

Če se vrnemo na Teslin dogodek, ki so ga poimenovali We, Robo in ga prenašali na Muskovem omrežju X, je le treba dodati, da je tja pripeljalo še večje samovozeče vozilo za 20 potnikov, podobno manjšemu avtobusu. Pravijo mu robovan, deluje kot toaster na kolesih, o morebitni proizvodnji niso rekli nobene.