Muro bodo oživile intepretacijske točke

S projektom obnovitve mokrotnih habitatov ob Muri, Natura Mura, se je poleti 2020. začela izvedba največjega revitalizacijskega posega na slovenski Amazonki do zdaj. Končal se bo decembra, trenutno pa ob reki nastajajo nove interpretacijske točke, ki se bodo raztezale od Šentilja do Benice, torej od vstopa Mure v Slovenijo do izhoda na Hrvaško.

Mura je zaradi biotske pestrosti in vpliva za regijo izjemno pomembno, a tudi občutljivo območje. V sklopu kohezijskega projekta so partnerji prek naravovarstvenih dejavnosti občutno pripomogli k izboljšanju stanja habitatov in vrst na biosfernem območju reke. Nove interpretacijske točke, ki že nastajajo ob celotnem toku, bodo izboljšale razumevanje pomena vrst, habitatov in tudi procesov, ki potekajo v tem enkratnem naravnem okolju.

Reko in njeno naravno okolje bomo lahko občudovali iz izvirnih lesenih hišic. FOTO: Oste Bakal

Razvojni center Murska Sobota je v minulih letih pripravil načrt, pri tem pa so sodelovali tudi partnerji projekta in deležniki v okolju. Projektiranje interpretacijskih elementov je delo zunanjega izvajalca, Ateljeja Ostan Pavlin, ki je že začel umestitev v naravo. Izvedbo so zaupali lokalnemu podjetju Vojcles, d. o. o.: za začetek so postavili prva počivališča, namenjena predvsem opazovanju narave, do poletja pa bo vzpostavljenih vseh 12 lokacij, med njimi tri učne poti in trije informacijski centri, ki bodo ponudili bogate informacije o Muri, obrečnem prostoru, ohranjenih vrstah in habitatih pa tudi o sobivanju reke in ljudi.

Osrednji cilj je obnova vodnih, gozdnih in travniških življenjskih območij. Zato so predvideni ukrepi, kot sta revitalizacija struge ter obnova rečnih rokavov in mrtvic, poplavnih gozdov ter mokrotnih travnikov. Z interpretacijskimi centri in poligoni ter posodobljenimi učnimi potmi bodo oplemenitili turistično ponudbo za domače in tuje goste. Interpretacijske točke bodo izvirno predstavile zgodbo o pestri pomurski naravi in pomenu njenega varovanja, saj je območje vse bolj prepoznano kot zanimiva trajnostna turistična destinacija. Izvedba projekta je tudi pomemben korak k doseganju ciljev trajnostnega razvoja Unescovega biosfernega območja Mura. Partnerji so Zavod RS za varstvo narave, Direkcija RS za vode, Zavod za gozdove Slovenije, Slovenski državni gozdovi, občina Velika Polana in Razvojni center Murska Sobota, pri oblikovanju projekta, vrednega 4,6 milijona evrov, pa so sodelovale tudi lokalne skupnosti iz pomurske regije. O. B.