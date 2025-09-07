TROPSKE BOLEZNI

Mrzlica denga je že pri nas!

Podnebne spremembe in z njimi višje temperature prinašajo k nam zdravstvene nevarnosti, ki jih nekoč nismo poznali. Bolezni, ki jih prenašajo komarji, kot je virus Zahodnega Nila, so tudi v Sloveniji. Nas mora biti strah?
Fotografija: Najpogosteje se bolezni komarjev prenašajo neposredno s pikom in ne s človeka na človeka. FOTO: Getty Images
Najpogosteje se bolezni komarjev prenašajo neposredno s pikom in ne s človeka na človeka. FOTO: Getty Images

Ajda Janovskyajda.janovsky@slovenskenovice.si
07.09.2025 ob 09:00
Denga, čikungunja, virus Zahodnega Nila in druge bolezni, ki jih prenašajo komarji, so bile nekoč nekaj, kar smo Evropejci lahko staknili zgolj med potovanjem v tropske dežele, danes pa lahko zbolimo kar doma. Študija, objavljena v reviji The Lancet Planetary Health, opozarja, da se tigrasti komarji zaradi podnebnih sprememb vse bolj širijo v Evropo, s tem pa se povečuje tveganje, da bodo tropske bolezni, kot sta denga in čikungunja, postale značilne tudi za naše kraje. Oba virusa sta v nekaterih primerih lahko tudi smrtna. V študiji so preučevali vpliv različnih dejavnikov in ugotovili, da so...

Več iz te teme:

komarji bolezni NIJZ denga

