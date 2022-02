Nekdanji prvak mariborske Drame, prejemnik Borštnikovega prstana za življenjsko delo in Glazerjeve nagrade mesta Maribor za življenjsko delo, je zadnja leta dejaven predvsem na filmu in televiziji. Intelektualec, ki zna povedati marsikaj življenjskega, pri tem pa niti malo ne skopari z jezikom. Nujno je ohraniti neovrgljive podatke o tem, kaj se je dogajalo. Zgodovina je mati učenosti. Rojstni dan, že 70., imate aprila, takrat so tudi volitve. Si za rojstni dan želite kaj posebnega za volitve? Ja, seveda. Mislim, da mora priti do spremembe. To je jasno. Kdo nam notranje ministruje in vrhov...