Pred nekaj leti je eden najbolj priljubljenih radijskih voditeljev pri nas na lastni koži doživel izgorelost. »Enostavno sem padel dol in pristal v bolnišnici,« nam je Denis Avdić zaupal pred časom. Dolga leta nastopanja v gledališčih s stand up komedijami in številni drugi projekti, kot so vodenja televizijskih oddaj in seveda služba na Radiu 1, so zahtevali svoj davek. Deset let si je želel motor, končno si ga je privoščil. Foto: Darja Štravs Tisu Po izkušnji z napadom tesnobe, izgorelostjo in vsem, kar je ta prinesla, se je vrnil močnejši, predvsem pa odločnejši, da si nikoli...