Morski psi napadajo: potapljači v viteških oklepih

Morski psi lahko napadejo kopalca, deskarja, potapljača, ki se potaplja prosto ali z akvalungami, podvodnega lovca. Pri tem pa je človek tisti, ki prihaja v njihov biotop, in ne obratno. Te živali pač naseljujejo oceane že več kot 65 milijonov let. Čeprav je možnost, da bo morski pes koga ugriznil ali celo pokončal, razmeroma majhna – po podatkih floridskega naravoslovnega muzeja, ki vodi svetovno statistiko njihovih napadov, je bilo v obdobju 1958–2016 439 smrtnih primerov –, raziskovalci nenehno iščejo načine in pripomočke za zaščito. Na najbolj obiskanih plažah za varnost...