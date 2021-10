Morski in sladkovodni ribiči ostali brez medalj

Svetovni prvenstvi v sladkovodnem in morskem ribištvu, ki sta pred nekaj dnevi potekali v Novem Sadu v Srbiji in Hercegnovem v Črni gori, našim reprezentantom nista prinesli večjega uspeha ne v ekipni ne v posamični konkurenci. Domov so se vrnili s povprečnimi uvrstitvami, prehiteli pa so večinoma ekipe in tekmovalce iz tako imenovanih eksotičnih držav.

Burja krojila vrh

Slovenska reprezentanca v morskem ribolovu, ki je od 9. do 16. oktobra v Črni gori tekmovala v disciplini ribolov iz zasidranega čolna s palico, je v konkurenci 12 držav dosegla svoj najslabši rezultat v zadnjem desetletju, saj je zasedla zelo skromno osmo mesto.

Razburkano morje in burja sta krojila prvenstvo v Črni gori. FOTO: SSRMCG

Čeprav je ekipa v postavi Nik Kocjančič, Rado Vidic, Danilo Torej, Aljoša Tomšič, Dejan Struna in rezerva Denis Patarčec potihem računala na ekipno medaljo, saj so doslej že nekajkrat osvojili bron, ji tokrat ni šlo. Kot je povedal vodja tekmovalne odprave Zdenko Grando, sta na letošnje rezultate poleg tekmovalčeve kakovosti in kilometrine vplivala še vreme in sreča. Naš najboljši posameznik Nik Kocjančič, ki je med 56 tekmovalci v posamični konkurenci zasedel sedmo mesto, je v treh tekmovalnih dneh na svojem čolnu dosegel kar dve prvi mesti in eno drugo, a je bilo to vseeno premalo za medaljo.

Morska tekmovanja do konca leta Morska tekmovanja

do konca leta Od tekmovanj, ki jih bodo letos priredili do konca tega leta v Sloveniji, bo najodmevnejše 20. svetovno prvenstvo v ribolovu iz zasidranega čolna s palico za mladince, stare od 16 do 21 let (nastopilo bo šest držav s po eno, Slovenija pa z dvema ekipama), ki bo med 6. in 13. novembrom v Piranu. Že pred tem, med 20. in 24. oktobrom, bo v našem delu Jadrana državno prvenstvo v lovu velikih rib brez mednarodnega pridiha, 24. oktobra pa bo v Piranu enodnevno državno prvenstvo v ribolovu iz zasidranega čolna z roko za tričlanske ekipe. Za konec sezone bo 24. novembra še državno klubsko prvenstvo v lovu iz zasidranega čolna s palico za šestčlanske ekipe za vsa morska društva, ki so včlanjena v Zvezo za športni ribolov na morju Slovenije (ZŠRMS).

Najboljši so namreč v svojih čolnih zmagali po trikrat. Vsi drugi naši tekmovalci so bili precej manj uspešni, na skromnejši rezultat pa je vplivala tudi močna burja, ki je zadnji dan dosegala celo orkanske hitrosti in so lahko lovili le tik ob obali. Ker so bili tudi visoki valovi, je naš 75-letni reprezentant Danilo Torej mesto v ekipi že po prvem tekmovalnem dnevu prepustil mlademu Denisu Patarčecu. A se tudi on ni znašel dosti bolje. V ekipnem delu so bili najboljši Hrvati pred Francozi in Italijani, med posamezniki pa je bil najboljši Hrvat Ivan Galzina. Na splošno so ulovili veliko rib, a so bile bolj majhne (v glavnem riboni, batoglavci – divji riboni in bukve).

Podpovprečni plovčkarji

Na klubskem svetovnem prvenstvu v ribolovu s plovcem v kanalu srbske reke Tisa, ki se ga je med 11. in 17. oktobrom udeležilo kar 23 najboljših klubov iz prav toliko držav, pa se je videlo, da največ uspeha žanjejo tisti klubi in posamezniki, ki imajo največjo podporo proizvajalcev ribiške opreme (Colmic, Daiwa) ali ribiške hrane (Sensas) oziroma svojih držav. Mnogi od tekmovalcev so kar tovarniški poklicni zastopniki in so deležni tako materialne kot finančne podpore. Naši reprezentanti so v bistvu amaterji, ki dopoldne hodijo v službe, popoldne pa občasno še malo trenirajo in se udeležujejo (pre)majhnega števila državnih, ligaških ali drugovrstnih tekem. Seveda nimajo prave podpore ne v tovarnah ne v državi, še manj v občinah ali matičnih društvih.

115 ribičev se je potegovalo za posamični naslov v ribolovu s plovcem na kanalu Tisa.

Zato ne preseneča, da je petčlanska ekipa RD Pesnica – Timar Mix v postavi Mitja Kmetec, Lenart Pikelj, Robert Kolegar, Primož Adanič in Tomaž Erjavec zasedla le skromno 14. mesto (po prvem dnevu so bili deveti, nato pa so s preskromnimi uvrstitvami drugega dne padli za pet mest). Tudi med posamezniki ni bilo nikogar, ki bi si priboril odmevnejši uspeh. V Tisi je bilo na žalost le veliko izjemno majhne ribe (ribji drobiž), ni pa bilo veliko tako imenovane bonus ribe (večji primerek krapa, babuške ali ploščiča). Tako je pač odločalo to, kdo jih je ujel največ ali pa je s hrano ali vabo na trnku privabil nekoliko težje primerke ribjega drobiža. Med ekipami je zmagala Italija pred Poljsko in Madžarsko.