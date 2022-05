V Radovljici pod knjižnico omamno diši ob čajih, ki jih pripravi in postreže Nizar Najjar Al Tinawi. Med Karavanke in Julijske Alpe se je pred sedmimi leti preselil iz Sarajeva. »Mami je Sarajevčanka, očetov rod izhaja iz Sirije. Ženo, Slovenko, sem spoznal v Sarajevu, ko sva bila skupaj zaposlena pri enem od slovenskih podjetij. Njeno delo v Sarajevu se je končalo in ni bilo druge, kot da greva narazen ali pa pustim vse, kar sem do tedaj ustvaril v bosanskem glavnem mestu, in grem z njo.« Prevladala je ljubezen in Nizar se je znašel v Linhartovem mestu. Japonski čaj matcha, prip...