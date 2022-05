Volitve so sicer za nami, a marsikdo ne more pozabiti predvolilnega soočenja na nacionalni televiziji, vse skupaj je spominjalo na komedijo, polno prepirov. Za veliko ostrih besed in tudi smeha je poskrbel prvi mož Slovenske nacionalne stranke Zmago Jelinčič Plemeniti, ko je predčasno zapuščal prizorišče in pri tem padel. Med odzivi na njegov padec v predvolilnih soočenjih se je najbolj nasmejal odlomku iz filma Ne joči, Peter. »Gospod Jelinčič, ste v redu?« ga je najprej vprašal voditelj Igor Pirkovič, Robert Golob pa nato, ali je še živ. »Na žalost!« je zavpil Jeli...