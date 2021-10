Moje telo je kot stroj

Postati svetovni prvak je velika stvar, obraniti naslov je podvig, petkrat premagati ves svet pa ... Nemogoče je mogoče! To je uspelo 37-letnemu Slovencu Nejcu Žnidarčiču, kajakašu v spustu na divjih vodah. Zgodovino je spisal pred dnevi v Bratislavi na Slovaškem. »Ponosen sem na to. Svetovna prvenstva so na sporedu od leta 1952, nikoli do zdaj pa nihče ni bil petkrat svetovni prvak. Vedno ko si na vrhu neke razpredelnice, je super občutek,« navdušenja in ponosa na skriva Solkanec, ki se je že v osnovni šoli zapisal divji vodi in Soči. »Spomnim se leta 1996, ko smo s so...