Modrijani in Stilovci sprti zaradi dekleta

Tako Modrijani kot člani ansambla Stil so znani po tem, da na svoje nastope pritegnejo veliko mladih poslušalcev in oboževalcev, da o oboževalkah niti ne izgubljamo besed. Čeprav so Modrijani minuli konec tedna v zakon pospremili svojega kitarista Petra Oseta, ki se je poročil z dolgoletno izbranko Anjo, so imeli vendarle čas med poslušalce poslati še novo pesem. Tokrat polko z naslovom Kjer se kregata dva, ki pa je niso posneli sami, temveč s prijatelji in člani ansambla Stil. Z njimi so že prej sodelovali v dveh glasbenih 'dvobojih' in si pridobili veliko novih simpatij, zato so se odločili, da znova združijo moči. V polki z naslovom Kjer se kregata dva dokazujejo, da so vsi iskreni prijatelji, žurerji, glasbeni navdušenci in predvsem ljubitelji nočnega življenja. Priljubljeni skupini napovedujeta še nove skupne projekte, ki bodo še dodatno razgreli domačo glasbeno sceno.

Modrijani in Stilovci so s številnimi prijatelji posneli videospot za novo hudomušno polko Kjer se kregata dva. FOTO: osebni arhiv

In čemu naslov, v katerem se frontmana skupin Franc Gašper Jazbec in Blaž Švab prerekata? Dejansko se res, in to za neznano lepotico, ki si jo želita vsak zase, le da ona tega še ne ve. Čisto zares se spreta, a saj poznamo rek, da kjer se prepirata dva, tretji dobiček ima. No, očitno je tako tudi v tej hudomušni skladbi. Medtem ko se Franc in Blaž prepirata, kdo bo osvojil srce lepe Tajde Lah, ki je odigrala glavno vlogo, jima jo pred nosom spelje tretji osvajalec.

Modrijana Petra Oseta so minuli vikend njegovi glasbeni pajdaši pospremili v zakon. FOTO: osebni arhiv

Modrijani in Stilovci pravijo, da se bodo v pesmi zlahka prepoznali tudi vsi, ki so pravi nočni ptiči. Glasbo sta tokrat ustvarila sveže poročeni Peter Oset in Blaž Švab, ob tem sta priznala, da sta si prve štiri tone izposodila pri Jožetu Potrebuješu iz hita Štorklje, besedilo je ustvaril Franc Gašper Jazbec. Priredbo so skupaj ustvarili Franjo Oset, Sergije Lugovski, Denis Golavšek, Sandi Dobnik, Tilen Anderlič in Luka Ribič. Poleg simpatične Tajde so v vlogi delavcev nastopili prijatelji Modrijanov in Stilovcev, ki jih srečujejo na številnih veselicah.