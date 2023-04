Modna alternativa

Ob vabilu na svečano prireditev, poroko, zaključek šolanja ali praznovanje rojstnega dne v pomladnih in poletnih mesecih najprej pomislimo na obleko. In res so slednje najpogostejša izbira za priložnosti, ki od nas zahtevajo nekaj več modne angažiranosti. A vsekakor niso edina. Hlačni kostimi so krasna alternativa za vse, ki se v oblekah ne počutijo najbolj svoje, in tudi za tiste, ki si enostavno želijo le malo spremembe.

Hlačni kostim, torej ujemajoča se kombinacija hlač in suknjiča, je ena večnih modnih klasik, a hkrati ne najpogostejša izbira, zato boste v njem na zabavi zagotovo naredili velik vtis. V njem delujemo urejeno in modno ozaveščeno, ko kosa nosimo ločeno, pa lahko ustvarimo ogromno kombinacij.

Varna izbira, ozke hlače na rob in teliran suknjič. Kostim, ki bo večno moden.

Pri izbiri hlačnega kostima imamo nešteto možnosti, najbolj pomembno je, da bomo izbrali takšnega, ki se vklopi v naš osebni slog, le tako se bomo v njem počutili samozavestno. Hkrati moramo gledati, kakšen kroj bomo izbrali, saj ti kosi zahtevajo malce več pozornosti kot prosto padajoča obleka, s katero lažje prekrijemo ali poudarimo svoje telesne proporce. Zato si pri pomerjanju vzemimo čas, priporočljivo je tudi, da imamo ob sebi še drugo mnenje, ki nam bo iskreno povedalo, kateri model nam najbolje pristaja. Boste domov odšli s hlačami z visokim pasom, hlačnicami na rob, širokimi hlačnicami? Možnosti je veliko in kot po navadi ni pomembno, kaj je v modi, pomembno je, da pristaja naši postavi.

Živo rumena za pomlad. In široke hlačnice, ki so letos doživele vrnitev.

Pri vzorcih oziroma barvah so najbolj prijazne za kombiniranje pastelne in nevtralne barve – bež, kremna in rjava –, a ker pomlad kliče po vpadljivosti, niti vijolična, živo roza ali živo rumena nikakor niso za spregled.

Ti kosi zahtevajo malce več pozornosti kot prosto padajoča obleka.

In kaj zraven? Prva izbira so zagotovo visoke pete, s katerimi bo celotna kombinacija izjemno šik. Odlično bodo izpadle tudi športne copate, saj so že več sezon dovoljene tako rekoč povsod. Modni dodatki naj bodo minimalistični in tako prepustite kostimu prvo mesto v svoji modni izbiri.