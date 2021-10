Množična udeležba na lovskem taboru

Skupinska slika udeležencev, njihovih mentorjev in vodnikov lovskih psov

Krmili muflone

Dan lovske kinologije

Posvečen je bil predvsem seznanjanju mladih z divjadjo, lovskimi psi in delom lovcev v gozdu.

otrok se je udeležilo 7. lovskega tabora mladih na Šmohorju.

Društva za zaščito živali lovcem mnogokrat očitajo, da ubijajo živali predvsem zaradi užitka, in jih imajo le za nebodijihtreba, odrekajo jim celo vsakršno korist. Da so to napačne predstave, dokazuje tudi nedavni tabor mladih, ki so ga po enoletnem premoru zaradi covida-19 že sedmič organizirali v sodelovanju z LD Rečica pri Laškem.Kot je na facebooku Lovske zveze Slovenije zapisal strokovni tajnik Savinjsko-Kozjanske zveze lovskih družin (SKZLD), se je tridnevnega avgustovskega tabora v planinskem domu na Šmohorju udeležilo 21 otrok. Po prihodu v dom, namestitvi na skupna ležišča in zajtrku jim je svetovalec za projektno delo Lovske zveze Slovenijenajprej predstavil projekt vnovične naselitve risa v Sloveniji, dopoldne pa so jih seznanili z lovstvom kot dejavnostjo, z zgodovino lova, lovskega orožja, šeg in navad ter z uporabo lovskega roga.​Popoldne so jim predstavili lov s sokoli, na katerem so otroci izvedeli, s katerimi vrstami ujed je pri nas dovoljeno loviti. Člana Sokolarske zveze Slovenijeinsta jim razložila, da se lahko v Sloveniji lovi le z doma izvaljenimi in vzgojenimi ujedami. Ob koncu prvega dne so spoznali še divjad, ki živi na območju Slovenije, ter vrste in načine lova, ki ga lovci izvajajo. Zvečer pa so organizirano odšli še v lovišče, kjer so z visokih prež opazovali prihod divjadi na pašo.Drugi dan so spoznavali lovske tehnične objekte ter njihovo uporabo. Po razdelitvi v dve skupini je prva s pomočjo lovcev naredila lovsko stezo do nove preže, ki so jo člani postavili že spomladi, druga pa je založila dve krmišči za muflone, ki ju upravlja LD Rečica pri Laškem. Po kosilu jih je revirni gozdarpeljal v gozd, kjer so spoznavali drevesne vrste na območju Šmohorja in tamkajšnji gozdni ekosistem. Po popoldanskem počitku in prostih aktivnostih je sledil večerni odhod v lovišče.Zadnji dan je bil namenjen lovski kinologiji in streljanju z malokalibrsko puško v tarčo s silhueto srnjaka. Po zajtrku so najprej odšli v lovski dom LD Rečica pri Laškem, kjer so jih že čakali vodniki lovskih psov. Predsednik Lovskega kinološkega društva Celjejim je predstavil vrste lovskih psov in njihovo delo, nakar so vodniki s svojimi štirinožci prikazali še vaje iz poslušnosti in ubogljivosti ter prikaz dela lovskega psa na umetni krvni sledi. Seveda so vsi težko pričakali tekmovanje v streljanju z malokalibrsko puško. Streljali so na tarčo srnjaka. Mnogi so tekmovanje komaj dočakali, veliko pa jih je doma že prej treniralo z zračno puško.Nekaj posebnega je bil zaključek tabora, saj so nadobudneže v planinskem domu že čakali starši. Navzoče so pozdravili podpredsednik Savinjsko-Kozjanske zveze lovskih družin (SKZLD)pa starešina LD Rečica pri Laškem, ki je pohvalil udeležence in še posebno njihove strelske sposobnosti, in strokovni tajnik SKZLD Zdravko Mastnak, ki je bil ves čas z njimi ter se jim je tudi zahvalil za disciplino.Vsak je prejel spominsko priznanje za udeležbo, najboljši trije v streljanju pa še pokale. Zmagal je, drugi je bil, tretja pa. Tabor so končali s skupnim kosilom s starši.