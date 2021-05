Mladoletnice na žurkah srbske politike

Afero naj bi zakrivil eden najbolj znanih srbskih politikov Dragan Marković, znan tudi kot Palma. Kakšen teden pred prvomajskimi prazniki jo je sprožila Marinka Tepić, podpredsednica srbske Stranke svobode in pravičnosti, ko je medijem izjavila, da je Palma v hotelu Alfa v vasi Končarevo pri mestu Jagodina (v Jugoslaviji se je imenovalo Svetozarevo) in v klubu Tigar v Jagodini za politične veljake prirejal zabave, na katere so iz 150 kilometrov oddaljenega Beograda s taksiji vozili tudi mladoletna dekleta, stara komaj 15 ali 16 let. Tepićeva se je sklicevala na pričevanje nekdanjega natakarja...