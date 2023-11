Ansambel Škof je mlad narodno-zabavni ansambel, katerega člani prihajajo iz okolice Horjula in Dobrove. Zasedba, ki šteje sedem članov, je ravno v minulih dneh posnela svojo prvo lastno skladbo – polko z naslovom Objemi me. Vodja ansambla s klavirsko harmoniko je Aljaž Nagode, poje Teja Škof, basist in baritonist je Štefan Čepon, kitarist Tim Majer, klarinetist Klemen Škof, trobentač Marcel Kavčič, bobnar ter mojster na diatonični harmoniki pa je Urh Jarc. »Stari smo od 16 do 24 let,« povedo o sebi člani ansambla iz osrednjeslovenske regije. Od tria do ansambla »Vse se je začelo pred že kar ...