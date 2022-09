Slovenski sladkovodni ribiči so v disciplini ribolova s plovcem za člane po dolgem času znova dosegli odmeven rezultat na svetovnih prvenstvih. Mitja Kmetec je na 68. prvenstvu v Bilju pri Osijeku med 179 posamezniki osvojil srebrno medaljo, petčlanska ekipa pa je v konkurenci 33 držav zasedla končno četrto mesto. Slovenska ekipa ribičev in trenerjev. Da bo ribolov naporen, tekmovalni uspeh pa odvisen tudi od žreba in prave taktike, so pokazali že prvi treningi. Na dravskih sektorjih so zaradi več kot dva metra nižjega vodostaja (ta je bil posledica dolgotrajne suše) lahko za 99 tekmovalcev...